Høie bekrefter at fotballspillere på reise regnes som jobbreisende

Helseminister Bent Høie bekrefter at fotballspillere som kommer til Norge for å spille kamp er på jobbreise. Det er fortsatt uvisst om de slipper karantene.

Helseminister Bent Høie (H) under en pressekonferanse om koronasituasjonen i Marmorhallen i Oslo onsdag. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

NTB

Høies signaler gir fotballen et håp om at europacupkvalifisering og landskamper kan gjennomføres som planlagt i høst.

– Hvis jobben din er å drive med idrett, og det er ditt yrke, så vil det være en arbeidsreise dersom du må reise for å utøve idretten din, sier helseministeren til NRK.

– Men man må da følge de reglene som gjelder for jobbreiser i Schengen-området, og man er avhengig av at utøveren bor innenfor Schengen, EØS eller EU, tilføyer han.

Kulturdepartementet avgjør

Norges Fotballforbund har søkt om dispensasjon fra regelverket, blant annet for å kunne løse karanteneproblematikken i forbindelse med høstens viktige herrelandskamper.

Utfallet av behandlingen kan også få betydning for gjennomføringen av Rosenborgs europaligakvalifiseringskamp mot islandske Breidablikk kommende torsdag og Moldes mesterligakvalifisering mot finske KuPS Kuopio.

Det er ikke Høie, men Kulturdepartementet som behandler henvendelsen fra NFF rundt om det kan gjøres unntak fra karantenebestemmelsene for fotballspillere.

– Vi har ikke mottatt en søknad, men vi har fått skriftlige henvendelser fra fotballforbundet. Jeg forstår godt NFFs bekymring og ønske om rask avklaring, sier statssekretær Gunhild Berge Stang til NTB.

– Spørsmålet nå er om det kan gjøres en forskriftsendring. Dette er til behandling, og vi må komme tilbake til om det vil være mulig å gjøre et unntak her. Konkrete spørsmål om reiserestriksjoner og smittevern må rettes til helsemyndighetene, legger statssekretæren til.

To virustester

I koronaforskriften står det at personer som kommer til Norge på jobbreise, kan unntas karanteneplikt ved to negative koronatester. Den andre testen kan tidligst gjøres fem dager etter ankomst. Det er imidlertid åpnet for at personen kan arbeide dersom den første testen er negativ, men vedkommende må da være i karantene på fritiden fram til også test nummer to er negativ.

Fotballandslaget spiller etter planen mot Østerrike og Nord-Irland 4. og 7. september, og en avgjørende kamp mot Serbia 8. oktober der en EM-plass står på spill.

