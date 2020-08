OL-håpet trener i et rødt land: – Måtte flytte for å få ny gnist

Anita Stenbergs valg om å flytte til Spania, kan ha reddet karrieren.

En tur innom sykkelbutikken. Anita Stenberg begynner å bli litt kjent i sitt nye land Foto: Privat

Banesyklist Anita Stenberg har funnet ny inspirasjon. Det skjedde da hun bestemte seg for å flytte til Mallorca. Der har hun tilgang til velodrom, andre som satser på den samme idretten og godt vær.

– Jeg tror at det var viktig for meg å gjøre noe nytt for å steppe opp. Bare miljøskifte alene gir ny motivasjon.

Stenberg er toppidrettsutøveren som flyttet fra Drammen til Danmark for åtte år siden, kun for å satse på sykling. Da pandemien satte sitt preg på samfunnet, ble hun deprimert av å bo alene i nabolandet i flere måneder.

Selv om det er bane Anita Stenberg satser på, blir det mange mil på landeveien også. Foto: Privat

Fikk opp øynene

Da hun endelig i sommer kunne ta en ferie i Norge hos familien, forsto hun hvor mye det betydde å være i et miljø. Banesyklisten orket rett og slett ikke å fortsette tilværelsen i nabolandet.

– Det var en vanskelig beslutning å flytte til Spania. Jeg har jo bodd hele voksenlivet mitt i Danmark, men jeg følte at jeg måtte gjøre et eller annet med situasjonen.

Valget om å flytte til Mallorca er Anita Stenberg godt fornøyd med.

Alt er endret

28-åringen visste at det ikke ville bli så mange reiser fremover. Tanken på et nytt år i Danmark ble litt for mye. Hun snakket med forbundet og Olympiatoppen og fikk litt økonomisk hjelp.

– Jeg synes dessuten det ble for mye stress der jeg hadde bodd så lenge. Det var vanskelig å få treningstider og ikke mulig å trene på formiddagen.

Hun ville vekk, men hva var alternativet? Mallorca pekte seg ut med tilgang på en innendørs velodrom og to utendørsbaner.

Men Spania var hardt rammet av pandemien, som nådde en smittetopp i Europa.

– Jeg visste ikke hvordan det kom til å bli og det er noen utfordringer. Men jeg er bare sammen med de jeg trener med og mingler ikke med andre.

Hun må ha med munnbind i lommen på sykkelturene, i tilfelle hun skal inn på en bensinstasjon og fylle vann. Det samme skjer hvis hun går på gaten.

Det er kun på stranden og under trening at munnbind ikke benyttes.

I Palma er det flere velodromer. Der kan Anita Stenberg trene nesten når hun vil. Foto: Privat

Kom til sine egne

I Palma kan hun trene sammen med sykkelryttere på det irske landslaget. De bor der fast. Hun kjente dem godt fra før.

I tillegg kommer de spanske landslagsrytterne fra tid til annen.

– Men det er varmt. Jeg må starte treningen klokken åtte om morgenen for «ikke å dø», ler Stenberg i telefonen.

Med opp mot 40 grader på dagen føles det slik.

Stenberg reise til Spania 21. august. Nå leier hun et lite hus på landet. Det ligger omtrent 20 km fra Palma.

Fakta Anita Stenberg Født: 28.08.1992 Kommer fra: Drammen Bosatt: København Utdannet: Ernæringsfysiolog Klubb: Hero Meritter: 36 NM-gull, 61 totalt hvis man tar med både offisielle og uoffisielle. 12 nordiske mesterskap. VM- bronse, kvalifiserte seg til OL i februar, vant verdenscupen sammenlagt i 2017/18.

Tenker to OL fremover

Stenberg ser langt frem. Hun tenker ikke bare ett, men to OL. Og så fort den nye velodromen står klar på Sola, vil hun vurdere å flytte dit.

Gamletreneren fra Danmark skal uansett følge henne og pendle til Mallorca hver annen uke. Han er der nå.

Mellom de periodene er Stenberg ansvarlig for egen utvikling.

– Det er en rolle jeg skal klare.