Kaoset Lagerbäck må takle: – Aldri opplevd lignende

Lars Lagerbäck har mye å ta hensyn til før Norges to neste landskamper.

Lars Lagerbäck og Per Joar Hansen får omsider møte spillerne sine igjen. Foto: VEGARD WIVESTAD GRØTT / BILDBYRÅN

ULLEVAAL STADION: – Jeg vet ikke om dere er vakrere nå enn dere pleier å være, det får andre vurdere.

Med sin sedvanlige, tørre humor kommenterte Lars Lagerbäck munnbindene som satt foran ham. Alle journalistene må dekke til munn og nese under alle treninger og pressemøter før landskampene mot Østerrike og Nord-Irland.

Det er et av kravene i de strengene koronaretningslinjene fra Det europeiske fotballforbundet. Det er på langt nær det største hensynet landslagssjefen må ta når han nå samler spillerne for første gang siden november i fjor.

En lengre pause har ikke 72-åringen opplevd i sin lange karriere med ulike landslag. Utfordringene står i kø for svensken i den spesielle situasjonen internasjonal fotball er i.

Fakta Norges tropp Landslagssjef Lars Lagerbäck presenterte mandag troppen som møter Østerrike og Nord-Irland: Keepere: Rune Jarstein (Hertha Berlin), Ørjan Nyland (Aston Villa), Sondre Rossbach (Odd) Utespillere: Kristoffer Ajer (Celtic), Haitam Aleesami (Amiens), Omar Elabdellaoui (Galatasaray), Ruben Gabrielsen (Toulouse), Even Hovland (Rosenborg), Martin Linnes (Galatasaray), Birger Meling (Nimes), Tore Reginiussen (Rosenborg), Jonas Svensson (AZ Alkmaar), Patrick Berg (Bodø/Glimt), Sander Berge (Sheffield United), Iver Fossum (AaB), Markus Henriksen, Stefan Johansen (Fulham), Fredrik Midtsjø (AZ Alkmaar), Mathias Normann (Rostov), Morten Thorsby (Sampdoria), Martin Ødegaard (Real Madrid), Mohamed Elyounoussi (Celtic), Erling Braut Haaland (Borussia Dortmund), Joshua King (Bournemouth), Alexander Sørloth (Trabzonspor) Norge møter Østerrike på Ullevaal 4. september, mens kampen i Nord-Irland tre dager senere spilles i Belfast. (NTB)

Koronafast i Kina

Størst er konsekvensene for Ole Selnæs. Trønderen spiller for kinesiske Shenzhen. Det er også hovedgrunnen til at han ikke er med i troppen til kampene mot Østerrike og Nord-Irland.

Landslagsledelsen kunne tvunget gjennom at midtbanespilleren stiller til samling. Konsekvensen ville blitt at han ville fått store problemer med retur til Kina.

Han ville dessuten gått glipp av flere viktige klubbkamper. Lagerbäck og Selnæs har vurdert det slik at det er best for trønderen og bli værende i Kina, så han er best mulig forberedt når landslaget skal spille den enda viktigere EM-playoffen mot Serbia 8. oktober.

Mandag kom meldingen fra Kulturdepartementet om at spillerne med tilhold utenfor EØS og Schengen slipper 10 dager i karantene når de kommer til Norge.

Dermed fikk landslagsledelsen en bekymring mindre å håndtere.

Journalistene har fått munnbind, men ikke munnkurv. Foto: Terje Pedersen, NTB

EM og VM om hverandre

Pandemien gjør at Norges terminliste får noen pussige utslag. Den nye Nations League-sesongen begynner nå i september, mens EM-kvalifiseringen basert på Nations League-kampene høsten 2018 først blir ferdigspilt i oktober og november.

Da må Norge først slå Serbia. Skjer det kommer Skottland eller Israel til Ullevaal for å spille om en plass i EM, som ble utsatt til neste sommer.

Kampene mot Østerrike og Nord-Irland som kommer nå i september, er i mesterskapssammenheng viktige med tanke på kvalifiseringen til VM i Qatar. Det spilles ikke før adventstiden i 2022.

Lagerbäck og Hansen. Foto: VEGARD WIVESTAD GRØTT / BILDBYRÅN

En mental test

– Jeg har aldri opplevd lignende, sier Lagerbäck om det at spillerne nå kommer til samling med helt ulikt trening- og kampgrunnlag.

Birger Meling er allerede i gang i den franske toppserien, mens engelsk fotball ikke starter før helgen etter landskampene.

Noen kan komme stinne av trening, andre allerede i sesong.

– Det stiller nye krav til meg og Perry på hvordan vi vurderer spillerne, sa Lagerbäck om jobben han og assistent Per Joar Hansen nå har.

Den største forskjellen blir kanskje det som skjer utenfor banen. Hele troppen vil være i en slags karantene på hotellet på Storo. Vanligvis kan de bruke fritimer på ettermiddagen til å treffe venner, kjente og familie.

Det får de ikke lov til denne gangen. Nå får de ikke treffe noen utenfor laget.

– Det blir en mental test for dem, sier Lagerbäck.

PS: Martin Ødegaard er med i troppen, men det er usikkert om han blir klar. Real Madrid-spilleren sliter med en kneskade.