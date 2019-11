Vikings J16-lag tok NM-gull med 4-0-seier over Strindheim fredag. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Strindheim-jentene tapte kampen om NM-gull

Strindheim holdt 0-0 til pause i cupfinalen for J16-lag, men Viking våknet for alvor i annen omgang og vant 4-0 på Fornebu.

NTB

Publisert: Oppdatert for mindre enn 1 time siden

Et soloraid av Selma Løvås sørget for at rogalendingene tok ledelsen etter 45 minutter. Handeland tok seg forbi flere spillere før hun satte ballen kontant inn i lengste hjørne.

Sju minutter senere sto Viking-spillerne i kø for å sette inn pasningen fra Irene Dirdal. Malin Torsteinsbø styrte inn 2-0 og punkterte langt på vei kampen.

Dirdal ble for øvrig kåret til banens beste spiller av en jury på stadion.

Viking dominerte fullstendig etter pause, og seieren ble befestet da Smilla Valotto økte til 3-0 i det 73. minuttet. Strindheim ble helt utspilt, og Valotto lurte forsvaret med en skuddfinte og satte ballen opp i lengste hjørne.

4-0 kom like før slutt og var minst like vakkert som 3-0-målet. Thea Dyrli Djuve hamret ballen i mål nesten helt oppe i vinkelen.

Dermed kunne de hvitkledde juble for NM-tittel i J16-klassen. Også Vikings G16-lag skal i aksjon i NM-finalen. Oppgjøret mot Vålerenga spilles senere fredag.