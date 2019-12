Til helgen sesongåpner Maren Lundby med verdenscuprenn i Lillehammer. Foto: Tore Meek / NTB scanpix

Maren Lundby mener det er naturlig at menn tjener mer enn henne

I hoppsporten tjener herrene langt mer enn kvinnene. Gapet i premiepengene ønsker Norge å gjøre noe med.

– Det er en naturlig forklaring på det. Det kommer av at denne idretten ikke er like gammel som herrene sin, Maren Lundby.

Verdens beste kvinnelige skihopper er nettopp blitt konfrontert med tall som viser at hun tjener langt mindre per verdenscupseier enn herrene.

Mens hoppgutta kan se seg fornøyd med minst 93.000 kroner pr. seier, må kvinnene nøye seg med i omtrent 35.000 for samme prestasjon.

– Det er ikke sånn det skal være i teorien, men teori og praksis har sjeldent vært helt lik. Man kan sitte og mene så mye vi vil om det, men pengene kommer fra en plass, sier landslagshopper Anne Odine Strøm.

Totalpotten som fordeles per renn ligger på 668.000 for herrene, mens den er 234.000 for kvinnene. Før denne sesongen økte Det internasjonale skiforbundet (FIS) premiepengene med omtrent 10.000 pr. seier for både kvinnene og herrene.

Maren Lundby og resten av hopplandslaget hadde i november et «takeoff» for den nye sesongen. Foto: Tore Meek

– Kommer i siste rekke

Christian Meyer er landslagstrener for kvinnelandslaget. Han mener det er «helt fair» at jentene tjener mindre slik det er nå.

– Det gjenspeiler verdien av idretten så langt. Det vi må ha fokus på damesiden er at vi legger til rette for gode hopprenn, slik at det blir et godt produkt og interessant å følge med. Når produktet blir bedre vil antall konkurranser og premiepenger bli høyere, men det kommer i siste rekke, sier han.

Herrelandslagets Johann André Forfang tror det bare er et tidsspørsmål før premiepengene øker for kvinnene.

– Det er litt naturlig med tanke på hvor pengene ligger markedsmessig, men jeg tror ganske snart at vi vil se et lønnshopp hos kvinnene. De blir stadig mer populære, og da vil man få som fortjent, helt klart, sier Tromsø-hopperen.

Clas Brede Bråthen er sportssjef for hopplandslaget. Foto: Fredrik Hagen

Norge går foran

Det er tidligere blitt skrevet om en stor skjevfordeling i premiepenger i fotballen. I tennis blir derimot kvinner og herrer premiert likt.

I årets Raw Air-konkurranse fikk jentene for første gang delta. Da ble det også annonsert at kvinnene skulle få like mye premiepenger per renn i turneringen som arrangeres av Norges Skiforbund.

– Det er veldig lett å prate om likestilling og stå på barrikaden og skrike høyt. Det er vanskeligere når du må ned i lommeboken og gjøre noe med det. Der føler jeg vi har vært tydelige på hva vi mener om det og hvordan vi handler rundt det, sier hoppsjefen Clas Brede Bråthen.

I tillegg til premiepenger ved enkeltseiere, ble Lundby premiert med i overkant av 350.000 kroner for sammenlagtseieren i tidagersturneringen.

– Jeg tror jentene er opptatt av å bli bærekraftige selv og ikke bli subsidiert av gutta. Sånn sett er det viktig at vi går foran og viser at vi kan få til noe som er bærekraftig. Derfor investerer vi først, slik vi har gjort med Raw Air og jentesatsingen, for å bli bærekraftige, sier han.

At Norge ønsker å gjøre noe med pengeforskjellene, gleder Lundby.

– Det er i hvert fall bra at Norge går foran som et godt forbilde på akkurat det området. Det virker som at interessen stiger og stiger for kvinnehopping, og da vil premiepengene også øke etter hvert, sier hun.

FIS har ikke besvart våre hendvendelser onsdag.