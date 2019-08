Sensasjonell skyting: Tre lokale er klar for Kongelaget

Årets landsskytterstevne på Evje har så langt vært en suksess for de lokale skytterne. Når kveldens Kongelag med de 15 beste skytterne samler seg, er det hele tre skyttere fra Rogaland med i kampen om den gjeve og prestisjetunge tittelen.

Totalt deltok 1500 skyttere i kampen om de 15 plassene. Veteraner i skyttermiljøet Aftenbladet har vært i kontakt med, kan ikke huske at Rogaland noen gang har vært så sterkt representert i Kongelaget.

Rasmus Løberg fra Klepp ligger best an. Han legger seg ned på skive to med sine 248 poeng.

Kongelaget vises på tv

Men han får skarp konkurranse fra blant andre Linn Christine Vatland (Time) med 247 poeng og Anette Thingbø (Klepp) Sundnes med sine 246 poeng.

I år er første gang det ikke arrangeres et eget Prinsesselag. De kvinnelige skytterne konkurrerer i samme klasse som mennene, den beste kvinnen blir skytterprinsesse.

Rasmus Løberg har skutt i Kongelaget to ganger tidligere. Men det er første gangen for både Thingbø Sundnes og 20-åringen Linn Christine Vatland.

NRK viser Kongelaget direkte fra klokken 1930 onsdag kveld.

PS: Andreas Nordvik fra Stavanger har skutt seg fram til torsdagens finale i både stang og felthurtig.