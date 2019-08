Skuffende poengdeling for Kings Bournemouth

Chris Mepham ordnet målet som svært lenge så ut til å avgjøre for vertene. Han sto umarkert og scoret fra kort hold etter vel en times spill.

King spilte hele kampen, men var ikke innblandet i så mye foran motstanderens mål. Mot slutten tok han solid ansvar defensivt for å forsvare ledelsen.

Gjestenes Billy Sharp utlignet etter 88 minutter. Innbytteren hadde bare vært på banen en kort stund før han ordnet 1-1. Sharp har scoret hele 219 mål i de fire øverste divisjonene i England siden 2005-sesongen.

Nærmest Solskjær

King er Norges nest mestscorende i Premier League med 41 mål. Ole Gunnar Solskjær stoppet på 91 mens Steffen Iversen endte opp på 40

King har vært en stabil mann siden han kom til sørkysten fra Blackburn sommeren for fire år siden. Dette er kamper og mål i den engelske eliteserien for ham per sesong: 31 (6), 36 (16), 33 (8) og 31 (11).

Ved siden av King er Ørjan Håskjold Nyland (Aston Villa), Mohamed Elyounoussi (Southampton) og Alexander Tettey (Norwich) de norske gutta i Premier League.

Moi vraket

Mohamed Elyounoussi (25) var verken på banen eller benken da hans Southampton åpnet Premier League med 0-3-tap borte mot Burnley lørdag.

Nordmannen er koblet bort fra den engelske klubben, og manager Ralph Hasenhüttl har selv uttalt at han er åpen for at Elyounoussi bytter klubb.

For 25-åringens lagkamerater ble det en tung start på sesongen. Ashley Barnes scoret to og islandske Johann Gudmundsson ett da Burnley vant 3-0.

Southampton ble nummer 16 forrige sesong og berget med det Premier League-plassen til tross for en tung avslutning.

Uavgjort for Everton

Det er knyttet store forventninger til Liverpool-klubben Everton denne sesongen. Laget har vært aktive på overgangsmarkedet. De fikk riktignok ingen stor åpning. Borte mot Crystal Palace endte det målløst selv om begge lag hadde gode muligheter.

Hos gjestene var blant andre Gylfi Sigurdsson nære ved flere anledninger.

Også hjemmelaget var farlig frampå, men verken Max Meyer eller Jordan Ayew klarte å sette sine sjanser og dermed gi Roy Hodgsons lag en god start på sesongen.

Everton måtte først og fremst forsvare seg de siste 13 minuttene etter at Morgan Schneiderlin ble utvist.

Drømmestart for Brighton

Juble kunne derimot Brighton. Klubben ansatte tidligere Östersund-trener Graham Potter før sesongen. Han fikk en drømmestart. Sørkystklubben vant 3-0 borte mot Watford takket være scoringer signert Florin Andone og Neal Maupay, samt et selvmål.