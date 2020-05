Tomme tribuner har gitt helt ny trend i Bundesliga

OM FOTBALL: Hvor stor fordel er det for bortelaget å spille for tomme tribuner? I Tyskland har den vært tydelig etter gjenåpningen.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Joshua Kimmich ble matchvinner da Bayern München vant 1–0 borte mot Borussia Dortmund tirsdag. Foto: Federico Gambarini, Reuters

Husker du Atle Antonsen som fiktiv Kongsvinger-trener i NRKs humorserie «Ut i vår hage?». Komikeren ledet sitt «Kongsvinger-lag» ut i en ny vanskelig bortekamp.

Parkeringsplassen på Brann Stadion lignet ikke på den utenfor Gjemselund. I bortedusjen var det knotter og ikke kran. Garderobedøren gikk utover i stedet for innover. Og på tribunen var det så mange flere tilskuere enn hva de var vant til hjemme.

Sketsjen dro det selvfølgelig veldig langt, men tok likevel problemet på kornet.

De psykologiske aspektene bidrar i stor grad til at det er vanskeligere å spille på bortebane.

Normalen er at over 60 prosent av poengene i løpet av en sesong går til hjemmelaget.

Sånn har det alltid vært, og sånn kommer det trolig til å være også i fremtiden.

Bortsett fra i Tyskland i de tre første rundene etter gjenåpningen av Bundesliga.

Fakta Bundesliga i helgen I kveld: Freiburg-Bayer Leverkusen (kl. 20.30) I morgen: Hertha Berlin – Augsburg, Mainz – Hoffenheim, Schalke – Werder Bremen, Wolfsburg – Eintracht Frankfurt (alle kl. 1530), Bayern München – Fortuna Düsseldorf (kl. 18.30) Søndag: Borussia Mönchengladbach – Union Berlin (kl. 15.30), Paderborn – Borussia Dortmund (kl. 18.00) Mandag: Köln – RB Leipzig (kl. 20.30)

Slik så det ut i «Der klassiker» mellom Borussia Dortmund og Bayern München tirsdag. Foto: Federico Gambarini, Reuters

Flest borteseire i Tyskland

Foran tomme tribuner har klart flest poeng gått til bortelaget i Tyskland. Forskjellen er enorm målt mot tidligere år.

I runde 26, 27 og 28 de fem siste sesongene har kamputfallet endt slik på de 27 kampene:

2020: 5 hjemmeseire, 10 uavgjort, 12 borteseire.

2019: 14 hjemmeseire, 5 uavgjort, 8 borteseire.

2018: 13 hjemmeseire, 7 uavgjort, 7 borteseire.

2017: 16 hjemmeseire, 4 uavgjort, 7 borteseire.

2016: 15 hjemmeseire, 6 uavgjort, 6 borteseire.

Det er fortsatt tidlig etter gjenåpningen, og disse tallene kan selvfølgelig være tilfeldige.

Men det er likevel betimelig å stille spørsmålet om hvor stor fordel eller ulempe det er å spille foran folketomme tribuner.

På toppnivå skal man ikke miste mange prosent før en mister konsentrasjonen og kampen avgjøres.

Les også Uklart hvor lenge Haaland blir borte: – Vet ikke helt omfanget

De neste ukene og månedene kommer det til å bli spilt fotball på nesten helt folketomme stadioner. Foto: Federico Gambarini, Reuters

Dommerne kan la seg prege

Som hjemmelag har du et publikum som heier på deg og får deg til å yte mer. I Tyskland er det alltid fullt hus og enormt trøkk, en støtte som kan være betydelig i for eksempel avgjørende sluttminutter. Hadde for eksempel Erling Braut Haalands Borussia Dortmund tapt 0–1 hjemme mot Bayern München med 81.000 supportere i ryggen? Kanskje.

Dommerne kan også la seg prege av presset fra høylytte hjemmesupportere. Husk at de er mennesker, ikke roboter, og ved en 50-50-situasjon er det lettere å dømme for et hjemmelag med et stort publikum i ryggen. Hadde for eksempel presset fra Dortmunds «Gelbe Wand» gjort at de fikk det straffesparket de burde hatt i nevnte kamp mot Bayern? Kanskje.

Flere andre faktorer spiller også inn i forskjellen på å spille hjemme og borte. Som for eksempel reiseavstand og energilekkasjer ved å forflytte seg fem-seks timer til kamp. Eller kjennskapen til arenaen i form av en ukjent gressmatte eller fremmed garderobe.

Det er ikke uten grunn at lag i bunnstriden i England protesterte da det ble snakk om nøytrale baner den dagen Premier League gjenåpnes.

Les også Bayern München vant klart og beholder fire poengs luke

Vant seriegull på bortebane

1 prosent her og 1 prosent der blir fort noen prosenter som utgjør en forskjell når regnestykket gjøres opp.

Akkurat denne problematikken tok daværende Vålerenga-trener Kjetil Rekdal tak i før 2005-sesongen. Noen måneder tidligere hadde hans lag tapt seriegullet med ett måls margin etter en av tidenes mest dramatiske serieavslutninger.

Vålerenga vant 3–0 over Stabæk i siste serierunde foran et fullsatt Ullevaal.

Men det var ikke på hjemmebane hovedstadslaget tapte seriegullet.

Derfor bestemte Rekdal seg for å jobbe ekstra mye mentalt med spillerne før bortekampene i 2005. De hadde ikke lov til å kjenne på frykten ved å spille på fremmed arena. Rekdal snakket ned hjemmelaget, jobbet med spillernes selvtillit og viet mye tid til å svekke hjemmelagets fordel.

Det kunne være å drøye tid eller sette ned tempoet, elementer som ville frustrere laget som på forhånd hadde en fordel.

Rekdal ledet Vålerenga til seriegull den sesongen. Avslutningen ble like dramatisk som året før, men denne gangen kjempet de inn seriegullet takket være et bortepoeng mot Odd i Skien i siste serierunde.

Det året tok gullvinner Vålerenga flere poeng på bortebane, noe som tilhører sjeldenhetene.

I 2005 sikret kaptein Tom Henning Hovi og Vålerenga seriegullet på bortebane i siste serierunde. Foto: Erlend Aas, NTB scanpix

Norsk toppkamp i runde 2

Om tomme tribuner kommer til å utgjøre en stor forskjell når den norske eliteserien starter opp igjen 16. juni, gjenstår å se.

Allerede i serierunde to møtes Molde og Rosenborg, de to lagene som av mange kommer til å bli tippet som gullfavoritter.

Én gang i året pleier stadion i Molde å fylles opp. Og det er i møtet mot erkerivalen fra Trondheim.

Hvor stor fordel har Rosenborg av å spille for tomme tribuner? Forskjellen er kanskje en prosent eller to, og det kan være mer enn nok til borteseier.

Slik gikk det ikke med Atle Antonsens «Kongsvinger-lag». De overvant frykten over parkeringsplass, garderobedør og knottene i bortedusjen.

Men da spillerne skiftet til de blå bortedraktene i stedet for de vante røde, var slaget tapt.

Brann-Kongsvinger 3–0.

Hjemmeseier.