Nordmann scoret mot Kåre Ingebrigtsens klubb

GENK - OOSTENDE 3–1

Sander Berge scoret sitt første ligamål for Genk da de lørdag kveld slo Oostende med Kåre Ingebrigtsen ved roret med 3-1. Scoringen kom på overtid da Genk ledet 2-1.

Berge hadde gått på et sugende løp og fikk ballen på bakerste stolpe av Junya Ito, som slo presist inn i boksen.

Berge bredsidet ballen inn til 3-1, som også ble sluttresultatet.

Dermed slo Genk tilbake etter den grusomme kampen mot Salzburg i mesterligaen i midtuken, der de tapte 2-6 etter tre mål av Erling Braut Haaland.

Genk har 13 poeng etter åtte kamper – fire seirer, en uavgjort og tre tap.

Oostende er nede på 11.-plass med ti poeng etter åtte kamper. Ingebrigtsen fikk en drømmestart med seier over storlaget Anderlecht og Cercle Brügge i sine to første kamper, men siden har det gått tyngre for den tidligere RBK-treneren og hans nye klubb.

Oostende står uten seier de tre siste seriekampene, og har to strake tap.

Neste helg venter Antwerpen hjemme for Ingebrigtsens lag. Berge og Genk møter Sint-Truiden borte.