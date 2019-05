Suarez før møtet med gamleklubben: – Alle spillere ønsker seg til Liverpool nå

3–0 til Barcelona over Liverpool i første Champions League-semifinale.

Tirsdag er det klart for returmøte på Anfield.

Barcelona-angriper Luis Suárez kan knapt vente på kampen mot klubben han spilte for i tre og en halv sesong.

Uruguayaneren gleder så mye at han har bestemt seg for å ta med hele familien til Anfield.

– Barna mine pleier aldri å være på Champions League-kamper, men de ønsker å dra på denne, forteller Suárez i et intervju med The Guardians fotballskribent Sid Lowe.

Fakta: Luis Suárez Født: 24. januar 1987 Hjemsted: Salto, Uruguay Klubb: Barcelona Tidligere klubber: Nacional, Groningen, Ajax og Liverpool. A-landskamper Uruguay: 106 (55 mål)

SUSANA VERA, REUTERS

Ingen vennetjenester

Familien består av kona Sofia og barna Delfina (8), Benjamin (6), Lautaro (6 mnd.). De to eldste er født i Liverpool.

I intervjuet forteller Suárez at han har fått flere meldinger fra kantinedamen på Liverpools treningsfelt Melwood om at hun ønsker å hilse på fotballstjernens barn.

32-åringen gleder seg åpenbart til å komme tilbake til Liverpool, der han får anledningen til å møte gamle venner.

Men det blir ingen vennetjenester under kampen på Anfield.

– Jeg kommer som Barcelona-spiller og vet hva målet vårt er. Med én gang kampen er i gang er det ikke noe som lenger heter vennskap, da handler det ikke lenger om gamle kompiser, da er det ingen av disse elskverdige minnene. Det er slik jeg er som spiller, alle vet det.

Luis Suárez er en fenomenal fotballspiller. Men han har også en svært kontroversiell fortid.

Flere av dem kom som Liverpool-spiller, der han blant annet ble utestengt i ti kamper for å ha bitt Chelseas Branislav Ivanovic.

Sommeren 2013 ønsket Suárez seg bort fra Liverpool. Han ville til en større klubb, en klubb som kunne kjempe om seriegull.

Jon Super, AP

Phil Noble, Reuters

Liverpool nektet å selge

Men Liverpool nektet å selge. Suárez måtte bli, og angriperen var nær ved å skyte Liverpool til seriegull nesten på egen hånd.

Han scoret 31 seriemål og vant Gullstøvelen den sesongen. Men det ble annenplass i Premier League, fattige to poeng bak Manchester City.

Suárez mener han ikke har endret seg så mye på de årene. Det som har endret seg, er Liverpool.

– Jeg vet hva de går gjennom, og det kan ikke være lett. Men jeg mener det var litt annerledes for oss: Det var «nå-eller-aldri». Da jeg var der, var det veldig forskjellig fra nå. Vi var nær å vinne Premier League med en tropp som ikke var i nærheten av å være god nok. Klubben brukte ikke så mye penger som nå. Alle spillere ville likt å spille for Liverpool nå. Hvis vi hadde vunnet ligaen, ville det vært en større prestasjon enn om dagens lag gjør det.

Han er imponert over dagens Liverpool-lag, spesielt angrepsrekken med Mohamed Salah, Roberto Firmino og Sadio Mané.

– De tre på topp er veldig kvikke, teknisk begavede, det er så mye talent der. De er spillere som gjør en forskjell og Liverpools resultater avhenger av hva de gjør. De er den type spillere som du ville elsket å spille sammen med.

ALBERT GEA, REUTERS

Manu Fernandez / TT NYHETSBYRÅN

«Må leve med kritikk»

Han ble kjøpt av Barcelona sommeren 2014, men var suspendert de første månedene fordi han bet italieneren Giorgio Chiellini i skulderen under fotball-VM.

Suárez har i perioder måttet tåle mye kritikk i de spanske avisene.

– Barcelona-spillere må leve med konstant kritikk: Du må ha den indre mentale styrke for å overvinne vonde øyeblikk, sier Suarez, som har opplevd kontroversielle og vonde øyeblikk i sin fotballkarriere.

Men uruguayaneren har alltid kommet sterkt tilbake.

Suárez har for eksempel elleve mål i El Clasico-møtene med Real Madrid.

Han har vunnet Champions League med Barcelona.

Og han har vunnet fire La Liga-titler med samme klubb.

Nå jakter Suárez en ny Champions League-triumf fire år etter den forrige.

Tilbake på Anfield har han vært én gang som spiller etter avskjeden i mai 2014. I mars året etter deltok han i en veldedighetskamp arrangert av de gamle lagkameratene Steven Gerrard og Jamie Carragher.

– Jeg er skikkelig spent på å returnere til Anfield, det er et sted jeg har sterke følelser for. Jeg har snakket med Jordan Henderson, og vi var enige i at det kommer til å bli en spesiell kamp, sier Suarez til Barcelonas hjemmeside.