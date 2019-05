Spansk stjernekeeper fraktet til sykehus med hjerteinfarkt

Ifølge flere medier er den spanske keeperen Iker Casillas være fraktet til sykehus i Portugal etter et hjerteinfarkt. Ifølge portugisiske medier følte keeperen seg dårlig etter trening på klubbens anlegg Olival, og de valgte derfor å sende han til sykehuset i Porto.

Ifølge den spanske avisen Marca er Casillas operert, men en offisiell oppdatering har enda ikke kommet fra sykehuset. Klokken 17 bekreftet Porto at Casillas fikk et hjerteinfarkt under treningen, men at tilstanden er god og stabil.

Tilstanden til Casillas skal være stabil. Casillas er mest kjent for en lang karriere i Real Madrid, og har også vunnet VM med Spania én gang og EM to ganger. Han vant Mesterligaen tre ganger med Real Madrid

Han spiller nå i den portugisiske toppklubben Porto, og har blitt 38 år gammel. Flere idrettkolleger av Casillas har lagt ut støtteerklæringer i sosiale medier.

Un abrazo enorme a @IkerCasillas en este momento. Fuerza Iker ! — Rafa Nadal (@RafaelNadal) May 1, 2019

Ánimo capitán. Espero que quede en un susto y pronto podamos verte de nuevo haciendo lo que más te gusta ⚽️. #FuerzaIker — alejandro valverde (@alejanvalverde) May 1, 2019