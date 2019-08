Vold tok sølv i U23-EM tidligere i sommer.

Han kan ikke delta i årets VM eller neste års OL som følge av kreftsykdommen.

– Amund fikk forrige uke påvist blodkreft av typen akutt lymfoblastisk leukemi (ALL). Amund er ivaretatt på beste måte av Rikshospitalet. Våre tanker er med Amund og hans familie i denne vanskelige tiden. NPF vil gjøre det vi kan for at Amund kommer tilbake til verdenstoppen, skriver sportssjef Eirik Verås Larsen i Norges Padleforbund i en pressemelding.

Amund Vold representerer Oslo Kajakklubb.