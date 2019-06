Kan TUIL følge opp bragden fra midtuken? Følg Sandnes Ulf-TUIL direkte!

Det betyr at TUIL stiller uforandret fra seieren mot Sarpsborg. Det er for øvrig to kjenninger fra TIL i hjemmelagets tropp. Christian Landu Landu starter kampen, mens Pål Vestly Heigre er på benken.

TUIL stiller med følgende lag: Erik JohannesThorsbye Arnebrott, Andreas Løvland, Thomas Braaten- Kristoffer Hay, Håvard Lysvoll, Tomas Kristoffersem, Thomas Kind Bendiksen, Håkon Kjæve, Lasse Berg Johnsen, Sander Ringberg og Gabriel Andersen.

Før kampen: TUIL sjokkerte med å slå ut eliteserielaget Sarpsborg i midtuken. Nå er det tilbake til hverdagen i 1. divisjon og TUIL trenger sårt poeng. Laget så ut til å ta sesongens første seier hjemme mot Nest Sotra forrige helg, men seieren glapp på slutten.

Sandnes Ulf hadde nok håpet å ligge høyere enn tiendeplassen laget innehar for øyeblikket. Den tidligere klubben til Tomas Kristoffersen spilte 0–0 hjemme mot Skeid i forrige kamp.