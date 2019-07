PSG-sjef åpner for Neymar-salg

– Det er åpenbart for alle, sier Leonardo i et intervju med Le Parisien.

I hele sommer har det vært snakk om at Neymar vil vekk - og ønsker å returnere til gamleklubben Barcelona. Ryktene skjøt ny fart da Neymar ikke dukket opp på mandagens PGS-trening angivelig som avtalt.

Leonardo utelukker ikke at 27 år gamle Neymars tid i den franske hovedstadsklubben er talte.

– Neymar kan forlate klubben om det kommer et tilbud som passer alle, men enn så lenge vet vi ikke om noen vil kjøpe ham og i så fall til hvilken pris. I fotballens verden kan du si én ting i dag og noe annet i morgen. Det er ikke til å tro, men slik er det.

Jacques Brinon / AP / NTB scanpix

Barcelonas president Josep Maria Bartomeu har sagt at Neymar gjerne gjenforenes med katalanerne, men at PSG ikke er så ivrig på å slippe ham.

Ifølge Neymars far visste PSG om at spilleren ikke ville dukke opp på mandagens trening siden han var opptatt med veldedighetsarbeid. Til tross for det risikerer han straff for ikke å ha møtt opp.

Neymar har kontrakt med PSG til juni 2022. 27-åringen ble verdens dyreste spiller da han skiftet fra Barcelona til PSG for 2,7 milliarder kroner i 2017.

