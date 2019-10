Maria Thorisdottir har pådratt seg et brudd i beinet. Marit Hommedal / NTB scanpix

Thorisdottir pådro seg brudd i beinet

Chelsea-proffen Maria Thorisdottir har pådratt seg et brudd i beinet. Hvor lenge hun blir borte fra fotballbanen er usikkert.

NTB

For mindre enn 50 minutter siden

Thorisdottir var ikke med i Chelseas kamptropp til søndagens ligakamp mot London-kollega West Ham. I stedet postet forsvarsspilleren et bilde av seg selv på Instagram på sofaen med gips på beinet.

Søndag kveld melder NRK at landslagsprofilen har pådratt seg et brudd i beinet på trening. Thorisdottir skal til spesialist for å få skaden undersøkt nærmere mandag.

– Det er vanskelig å si noe mer om hvor alvorlig det er før hun har vært der, sier medieansvarleg for kvinnelandslaget, Terje Skeie, til NRK.

Sikkert er det imidlertid at Thorisdottir mister den kommende landskampen mot Nord-Irland.

Chelsea klatret til topps i den engelske superligaen med søndagens seier.