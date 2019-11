Niklas Castro poserer med pokalen sammen med Ståle Stålinho Sæthre. MARIUS SIMENSEN / BILDBYRÅN NORWAY

Niklas Castro har noe uoppgjort i Eliteserien: – Vil bevise at de tok feil

Årets spiller i 1. divisjon, Niklas Castro, har kjempet seg tilbake til Eliteserien, tre år etter han var der sist – med et chilensk landslagsoppdrag i bagasjen.

NTB-Lars Eide

Lørdag mottok han beviset på at han har vært 1. divisjons beste spiller denne sesongen. 17 mål og 11 målgivende pasninger har gitt ham solide 6,42 i snitt på NTBs spillerbørs. Lørdag kronet han en fantastisk sesong med en perlescoring og nok en målgivende pasning i 3-1-seieren over Sandefjord.

Castro har vært førende på NTB-børsen og vist en jevn form gjennom hele den imponerende sesongen til Aalesund, som til slutt endte med direkte opprykk og poengrekord i 1. divisjon. Det kommer etter noen år der troen på egne ferdigheter og karriere har vært vekslende.

– Det er utrolig gøy. Det betyr at jeg har gjort noe riktig. Det betyr mye endelig å være på topp i 1. divisjon etter tre år der, sier Castro til NTB.

Aalesunds Niklas Castro mottok prisen før kampen mot Sandefjord lørdag. Svein Ove Ekornesvåg, NTB scanpix

– Ikke bitter

Og de tre årene var kanskje ett eller to mer enn det han hadde sett for seg da han spilte seg opp på førstelaget til barndomsklubben Vålerenga.

– Det startet greit i perioden min i Vålerenga, men så begynte det å gå dårligere, sier 23-åringen, som ikke er bitter for at han ikke fikk sjansen oftere.

– Nei, ikke i det hele tatt. Jeg har ikke noe imot klubben. Det er sånn fotballen er. Av og til passer man ikke inn i klubben, og da må man flytte på seg.

Turen gikk da til Kongsvinger på nivå to. Der ble han i to sesonger før tilbudet fra Lars Bohinen og Aalesund kom.

Niklas Castro under lørdagens 3–1-seier til AaFK over Sandefjord. MARIUS SIMENSEN / BILDBYRÅN NORWAY

Vil slå tilbake

Kongsvinger-overgangen var for å få jevnlig med spilletid og bygge opp selvtilliten, men det startet tungt også der. I 2017 ble det blant annet fire kamper for Kongsvingers andrelag i 4. divisjon.

– Det er ikke det morsomste jeg har gjort: Å komme fra Vålerenga og spille 4. divisjon mot fysioterapeuten sin, humrer den tekniske indreløperen.

Castro fikk ni kamper i Eliteserien i 2016. Fire av kampene startet han, men kun i én av dem spilte han samtlige 90 minutter. Nå er han klar for å slå tilbake på norsk fotballs høyeste nivå.

– Har du noe uoppgjort i Eliteserien?

– Ja, selvfølgelig. Jeg vil bevise at dem som ikke trodde på meg før, tok feil. Jeg synes jeg tok nivået da jeg var der sist. Nå skal jeg vise det igjen, sier Castro.

Aalesund avsluttet drømmesesongen med 3-1-seier over Sandefjord, og AaFK-trener Lars Bohinen fikk sin fortjente hyllest av spillerne etter kampen. Svein Ove Ekornesvåg, NTB scanpix

Chile-overraskelsen

På toppen av en eventyrlig sesong med Aalesund kom overraskelsen over å bli innkalt til landslagssamling med Chile. På grunn av trøbbel med passet ble det tidlig klart at det ikke ville bli spilletid, men han skulle være med på treningene så ledelsen kunne få et bedre inntrykk av ham som spiller.

Castro forteller NTB om et høyt nivå, men at han ikke gjorde seg bort og hadde en positiv opplevelse med stjernespillere som Alexis Sanchéz og Arturo Vidal.

Han tror og håper det ikke blir med den ene innkallelsen til det chilenske landslaget.

– Tilbakemeldingene jeg fikk, var veldig positive. Av det jeg har fått med meg, er det ikke usannsynlig at jeg hører fra dem igjen, sier midtbanemannen.

– Dette er bare en start

For Oslo-gutten Castro, som har vokst opp i Manglerud Star og Vålerenga, ble det en litt annerledes karrierevei. Det er mange måter å nå toppen på, men som regel er det én ingrediens man finner igjen i alle suksesshistoriene.

– Det har vært tider hvor ting har vært tungt og virket veldig mørkt uten en utvei. Men jeg har alltid drevet med det jeg elsker, og jeg vet at hvis man jobber hardt for ting, så vil det til slutt gi en belønning. Dette er bare en start, det som har skjedd nå, lover Castro.

