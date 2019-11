Søndag smilte endelig Magnus Carlsen igjen da han spilte 1. divisjon for klubben Offerspill. OLAV OLSEN / AFTENPOSTEN

Fra VM-skuffelse til seier og smil på under 24 timer: – Greit å fokusere på noe annet

Magnus Carlsens (28) første VM på hjemmebane endte i skuffelse. Søndag var likevel smilet tilbake da han hjalp sin nye klubb mot norgestoppen.

Etter at amerikaneren Wesley So utklasset ham ved sjakkbrettet i løpet av tre dager i VM-finalen i fischersjakk, uttalte Carlsen at han «skammet seg dypt».

Søndag var han tilbake ved sjakkbrettet, og kontrastene kunne knapt vært større fra dagen i forveien.

Femten minutter før start var han på plass i lokalene til hans nye klubb Offerspill midt i Oslo sentrum. Skuffelse var byttet ut med smil og latter. Dress var byttet ut med joggebukse og hettegenser. Verdensmesterskap var byttet ut med norsk nivå to.

– Det var selvfølgelig veldig langt unna hva jeg ønsket å oppnå, men det er som det er. Det var greit å vite at jeg skulle spille i dag. Da måtte jeg fokusere på noe annet, sa Carlsen til Aftenposten på spørsmål om lørdagens skuffelse hadde lagt seg.

Fakta Offerspill sjakklubb * Opprettet sommeren 2019. * Magnus Carlsen er leder av klubben. * Ble på kort tid den største sjakklubben i Norge. * Har flere av Norges beste sjakkspillere i stallen: blant andre Aryan Tari og Johan-Sebastian Christiansen. * Klubbens førstelag har fått dispensasjon fra Norges Sjakkforbund om å starte i 1. divisjon (norsk nivå 2). * Førstelaget startet seriespill søndag mot Nordstrand 2. * Har totalt 6 lag: Ett i 1. divisjon og fem i 4. divisjon (laveste nivå).

Mellom trekkene spankulerte Carlsen rundt i lokalet for å få med seg de andre partiene som ble spilt. OLAV OLSEN / AFTENPOSTEN

– Spennende å se de unge

På rad og rekke i Offerspills lokaler midt i Oslo sentrum satt spillere med vidt ulik erfaring. Noen av dem spilte turneringssjakk for første gang.

Og det tok ikke lang tid før Carlsen vandret rundt i lokalet for å studere de andre partiene, samtidig som han hadde full kontroll på sitt eget.

– Det var gøy at det var så mange lag her. Morsomt å spankulere rundt og se på sjakk på til dels ganske bra nivå. Det er alltid spennende å se hvordan de unge gjør det, mente Carlsen.

Et av bordene Carlsen besøkte var partiet mellom Subhan Gilmessen (9) fra Vålerenga sjakklubb og Tony Alexander Storm (44). De begge var enige om at det var en stor opplevelse å spille foran verdens beste.

– Det er veldig koselig om andre synes det er gøy også. Det høres ut som en vinn-vinn for alle, sa Carlsen.

Ett av partiene Carlsen stoppet opp ved var mellom Subhan Gilmessen (9) fra Vålerenga sjakklubb og Tony Alexander Storm (44) fra Offerspill. De begge syntes det var et stort øyeblikk. OLAV OLSEN / AFTENPOSTEN

Mellom sine egne trekk var unge Gilmessen (9) ofte borte hos Magnus Carlsen for å se hvordan han spilte. OLAV OLSEN / AFTENPOSTEN

Brikkene tilbake på plass

Amerikaneren Wesley So, var byttet ut med det 17-årige sjakktalentet Andreas Tryggestad fra Nordstrand. Som ventet hadde Carlsen få problemer med å vinne partiet. Allerede etter 35 trekk gikk han seirende ut.

– Det var koselig at brikkene sto der de pleier å stå igjen, sa Carlsen om å spille klassisk sjakk etter flere dager med randomisering av brikkene i fischersjakken.

For Tryggestad, som går sjakklinjen på Norges Toppidrettsgymnas i Bærum, var det en stor opplevelse å møte verdens beste sjakkspiller.

– Det var veldig interessant å se hvordan han tenkte og hvordan partiet utspilte seg. Det var en positiv opplevelse, konkluderte 17-åringen med, tross tap.

– Hva skal toppe dette fremover?

– Jeg tapte, så det kan jo bli mye bedre enn det her. Kanskje kan jeg møte ham en gang til, og kanskje jeg spiller enda bedre da. Jeg må jobbe hardt videre og bli bedre, sa Tryggestad som går sjakklinjen på Norges Toppidrettsgymnas i Bærum.

Etter å ha tapt VM-finalen i fischersjakk mot Wesley So lørdag, møtte Magnus Carlsen 17 år gamle Andreas Tryggestad fra Nordstrand søndag. OLAV OLSEN / AFTENPOSTEN

Magnus Carlsen vant sitt parti etter drøyt to og en halv time. Selv om han vant «greit», måtte det litt tenking til. OLAV OLSEN / AFTENPOSTEN

Kommer til å spille mer

Søndagens partier var de første i det norske seriesystemet for klubben som Carlsen var med å stifte i sommer.

Da ble det bråk fordi klubben hadde et aktivt standpunkt i sjakkforbundets foreslåtte avtale med spillgiganten Kindred.

Nå har stormen lagt seg og søndag var hele fem lag i aksjon for klubben.

– Fire av de lagene består nesten utelukkende av spillere som aldri har spilt et eneste offisielt sjakkparti tidligere. Mange av de har også gjort gode resultater. Det er veldig kult at vi får med nye spillere som liker sjakk og forhåpentlig forblir en del av miljøet, sa styremedlem i Offerspill Jon Kristian Haarr.

Etter VM-tapet var Magnus Carlsen meget skuffet. Søndag var smilet tilbake da han spilte for sin nye klubb Offerspill. Her på vei til bordet sammen med styreleder i Offerspill Jon Kristian Haar. OLAV OLSEN / AFTENPOSTEN

Som nyoppstartet klubb må man egentlig starte i 4. divisjon, som er laveste nivå i Norge. Men på grunn av de mange sterke spillerne har Offerspill fått dispensasjon fra forbundet til å starte i 1. divisjon.

At Carlsen spiller sjakk på det nivået, beskriver Haarr som at Real Madrid skulle møtt Bryne. Likevel forsikret Carlsen at han vil spille flere partier for klubben utover i sesongen.

– Vi får se hva som passer, men det blir ikke det siste partiet jeg spiller for klubben.

For Offerspill har som mål å bli en av Europas beste klubber så hurtig som mulig. Derfor er ingenting annet enn opprykk til norsk eliteserie godt nok i klubbens første sesong.

– Vi kommer til å stille sterke lag og vi kommer ikke til å gi ved dørene, advarte Carlsen Offerspills neste motstandere.