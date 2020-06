Kan Azemi og Mo levere varene? Følg Ull/Kisa-TIL med Stig Jakobsen

TILs generalprøve mot Ull/Kisa starter 14.00 fredag. Chat om kampen med Stig Jakobsen fra klokken 13.30.

Sjefredaktør Stig Jakobsen følger Tromsø-kampen. Foto: iTromsø

Med Mo og Azemi på plass er det nå først vi får svarene. Et TIL-lag uten ordentlig spiss har for så vidt parkert KFUM og Stjørdals/Blink greit.

Men med ordentlig ammunisjon på topp, forventer vi adskillig klarere overkjøring. Man trenger ikke være fysioterapeut for å skjønne at lårmuskulaturen til Fitim Azemi kan bety trøbbel for Ull/Kisa, i det som er siste test før seriepremieren mot Raufoss fredag 3. juli.

La oss håpe dette viser seg under dagens batalje kl 14.00. Vi tar mannen og ballen fra klokken 13.30.

Slik stiller TIL: Jacob Karlstrøm – Lars Sætra, Simen Wangberg, Jostein Gundersen – Adam Örn Arnarson, Magnus Andersen, Ruben Yttergård Jenssen, Kent-Are Antonsen, Lasse Nilsen – Daniel Berntsen, Fitim Azemi.