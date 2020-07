LSK slo tilbake med overtidsseier mot Sandviken

Fjorårets serie- og cupmester fikk det tøft mot Sandviken søndag, men en sen scoring av Sophie Haug sikret årets første LSK-trepoenger.

Lillestrøm-trener Hege Riise har all grunn til å smile etter at LSK slo Sandviken lørdag. Foto: Ole Martin Wold / NTB scanpix

LILLESTRØM - SANDVIKEN 1–0

Med seieren står gultrøyene med fire poeng etter to kamper og har like mange poeng som Avaldsnes, Rosenborg og Klepp. Sandviken ligger på 6.-plass med tre poeng etter søndagens kamp.

Seieren smakte nok ekstra godt for LSK-kaptein Emilie Haavi. 28-åringen ble sendt hjem fra det norske landslagets camp under fjorårets VM. Flere av lagvenninnene gråt, da det var tydelig at Haavi hadde pådratt seg en alvorlig kneskade.

Hun var endelig tilbake på banen igjen i den første serierunden, da Kanarifuglene snublet mot Rosenborg, mens Sandviken vant 3-2 over Vålerenga.

På søndag kunne imidlertid Haavi juble for både overtidsseier og et etterlengtet comeback på hjemmebane - over 400 dager etter at hun spilte en toppseriekamp hjemme sist.

Øyeblikket da Emilie Haavi måtte innse at fjorårets VM-eventyr var over. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix

God Sandviken-åpning

Sandviken startet friskest og hadde ballen mest, men det var hjemmelaget som fikk kampens første sjanse søndag da Mimmi Matilda Löfwenius løp seg forbi Sandviken-forsvaret. Svensken skjøt imidlertid ballen til side for mål.

Lillestrøm jobbet seg mer og mer inn i kampen, men uten å komme til de største farlighetene. Venstreback Emilie Woldviks harde langskudd var nære på å sende vertene i føringen like før pause, men ballen suste rett over tverrliggeren. Dermed var det målløst da lagene gikk til pause.

Første halvdel av annen omgang var som den første: Tett, jevn og uten de største mulighetene for noen av lagene. Mot slutten av omgangen spisset det seg litt mer til.

Haavi var få centimeter fra å sende hjemmelaget i ledelsen da hun skjøt fra distanse. Skuddet snek seg over fingrene til Sandvikens sisteskanse Oda Bogstad, men traff tverrliggeren.

90 minutter var spilt da innbytter Sophie Haug var først på en retur etter et LSK-frispark i god posisjon. Haug hadde ingen problemer med å sette inn matchvinnerscoringen fra kloss hold.

Lillestrøm møter Røa i neste runde, mens Sandviken tar imot Lyn hjemme i Bergen.

