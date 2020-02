TIL har hentet ny midtstopper

Lars Sætra er klar for Tromsø IL.

NY TIL-SIGNERING: Lars Sætra spilte i fjor for Strømsgodset. Foto: Audun Braastad / NTB scanpix

Som iTromsø antydet allerede for et par dager siden kunne TILs neste signering Lars Sætra bli klar denne uken. Nå bekrefter TIL overgangen.

28-åringen har signert en toårsavtale med Tromsø IL.

– Jeg ble invitert av Tromsø til å være til La Manga tidligere i februar. Gjennom de nesten to ukene fikk jeg et utrolig godt inntrykk av spillergruppen og trenerne. Jeg ble tatt godt imot og inntrykket var veldig positivt. Når TIL nå valgte å ta steget videre og tilby meg en kontrakt, så føltes det veldig riktig. Nå gleder jeg meg til å komme i gang og gjøre det jeg kan for at klubben skal prestere så godt som mulig, sier den 194 centimeter høye midtstopperen.

Assistenttrener og ansvarlig for spillerlogistikk i TIL, Lars Petter Andressen, sier følgende om Sætra.

– Lars viste seg veldig godt frem for oss i Spania. Han er en god forsvarsspiller og drar god nytte av sin fysikk. I tillegg er han en dyktig ballspiller som vil passe inn i vår måte å spille på.

– En annen ting er at Lars har mange kamper bak seg på toppnivå, blant annet for Strømsgodset og den svenske storklubben Hammarby. Det er ei erfaring som vil gjøre oss godt. Lars er også en fantastisk fin type som er en fryd å ha i ei spillergruppe. Vi gleder oss til at han blir en del av TIL-familien, sier Andressen.

TIL var også i 2018 interessert i Sætra. Den gangen ble det ikke noe av en overgang, men nå er altså Sætra blitt en av «Gutan».

TIL har nå signert tre spillere foran 2020-sesongen: Ruben Yttergård Jenssen, Eric Kitolano og Lars Sætra.