Lorentzen fikk kjenning med gammel skade halvveis i VM: – Får håpe det ikke er noe som må opereres

Håvard Holmefjord Lorentzen (27) maktet ikke å ta en VM-medalje på hjemmebane i Vikingskipet. Bergenseren ble til slutt nummer fem.

Håvard Holmefjord Lorentzen klarte ikke å følge opp bragden fra 2018. Da gikk han til topps i sprint-VM. Foto: Fredrik Varfjell, NTB scanpix

OSLO/HAMAR: 27-åringen lå på 6.-plass i sammendraget etter tre av fire løp i sprint-VM. Håvard Holmefjord Lorentzen rykket opp én plass på resultatlisten etter at russiske Pavel Kulizjnikov valgte å stå av mesterskapet på grunn av sykdom, men falt igjen på listen etter lørdagens 500 meter.

Dermed måtte han levere et sensasjonelt 1000-meterløp for å kunne ta plass på pallen. Dessverre for bergenseren ble det bare nesten.

– Han ser ikke helt ekstrem ut. Det er et eller annet som mangler, slik jeg ser det, kommenterte TV 3s Even Wetten.

Det hadde Wetten rett i. I løpet av VM har Lorentzen fått kjenning med hofteskaden som har hemmet ham hele sesongen, fortalte han til et samlet pressekorps etter at VM var over.

Likevel er han klar på at han skal gå verdenscupfinalen i Heerenveen neste helg. Så skal han undersøke hva som er galt.

– Det er enten sene eller bein. Så får håpe at det ikke er noe som må opereres, forteller han.

Håvard Lorentzen ble nummer fem i sprint-VM. Foto: Geir Olsen

Har ikke undersøkt skaden

Lorentzen tok ledelsen i mål, men ble etter hvert passert av konkurrentene. Dermed endte han på 6.-plass på 1000-meteren og 5.-plass sammenlagt.

Tatsuya Shinhama fra Japan tok VM-tittelen, Laurent Dubreuil ble nummer to og Cha Min-kyu nummer tre.

Bergenseren vant sprint-VM i jubelsesongen i 2018. Da tok han i tillegg OL-gull på 500-meter og OL-sølv på 1000-meter.

De påfølgende sesongene har ikke vært like bra. Hofteskaden som har hemmet ham denne sesongen, har ikke blitt undersøkt i frykt av at det skulle forverre seg til VM.

– Jeg hadde ikke lyst at det skulle gjøre vondt igjen, for da hadde jeg ikke klart å gå på skøyter, forteller han.

Før jul gikk Lorentzen selv om det gjorde vondt. Det var for å kunne skaffe flere kvalifiseringer på VM på hjemmebane.

– Hvis jeg hadde stått over løpene før jul, så hadde vi ikke fått gått her. Da hadde vi fått en norsk plass. Alle kvalifiseringene er før jul.

– Ville du stått over løp om det ikke var for at VM var på Hamar?

– Hvis vi hadde hatt flere som kunne kvalifisert inn plasser så hadde jeg kanskje skippet noen konkurranser, ja.

Hege Bøkko endte på 18.-plass sammenlagt. Foto: Geir Olsen

Bøkko med solid løp

I kvinneklassen deltar Hege Bøkko og Ida Njåtun. Duoen lå et stykke bak i sammendraget etter dag én, men Bøkko fikk en positiv opplevelse på lørdagens 500-meter. Hun var i mål på tiden 38,97, omtrent to tiendedeler bedre enn fredagens tid. Det var godt nok til en 18.-plass.

– Først og fremst var veldig gøy å gå. Jeg er veldig fornøyd med at jeg klarer å heve meg til dag to. Jeg var litt redd for at jeg ikke skulle være i form til det, rett og slett. Men jeg følte meg ganske sterk på 1000 meter, sa hun etter at VM var over for hennes del.

– Målet ditt før VM var å gjøre din beste helg i år. Ble det slik?

– Ja, jeg vil si det. Tidsmessig er det vanskelig å sammenligne med Calgary, det går ikke. Med måten jeg utfører løpene på, så var det her den beste helgen i den sesongen her. Men de tidene her er jeg i utgangspunktet ikke fornøyd med.

Njåtun fikk det litt tøffere. Også hun hevet seg fra lørdagen, men tiden 39,57 holdt kun til 23.-plass.

På 1000-meteren endte Njåtun på 13.-plass, mens Bøkko havnet på plassen bak lagvenninnen. Det betyr at Bøkko endte som nummer 18 sammenlagt og Njåtun på 19.-plass i sprint-VM.

Miho Takagi tok gullet foran sin landskvinne fra Japan Nao Kodaira. Russiske Olga Fatkulina tok bronsen.