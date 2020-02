Hovland med forrykende runde: Leder storturnering før siste dag og kan ta karrierens største seier.

Viktor Hovland avsluttet med birdie-fest og leder PGA-turneringen i golf i Puerto Rico foran søndagens avslutningsrunde.

Viktor Hovland fortsetter å imponere i Puerto Rico. Foto: Foto: Kamran Jebreili / AP / NTB scanpix

Hovland toppet resultatlisten sammen med tre andre spillere foran tredjerunden lørdag. Der spilte nordmannen igjen meget godt og la til slutt samtlige konkurrenter bak seg.

Skotske Martin Laird hadde også en strålende dag på golfbanen, men måtte ta til takke med annenplass foran finaledagen. Han er ett slag bak Hovland før det hele skal avgjøres.

Bunnsolid

Den norske golfprofilen radet opp ikke mindre enn åtte birdier og kom i tillegg til klubbhuset med et scorekort fritt for bogeys. Dermed kunne han trygt konkludere med at dagen ble svært så vellykket.

Åtte slag under par på runden og totalt 18 slag under par i turneringen ble fasiten etter endt spill lørdag.

Den beste runden av alle leverte imidlertid skotske Laird. Han endte ni slag under par og klatret opp i seiersstriden fra sin femteplass etter to runder.

Søndag spiller han for sin fjerde seier på PGA-touren. Viktor Hovland jager sin aller første.

Ventura blant topp 40

Også Kristoffer Ventura leverte en solid runde i Puerto Rico lørdag. Det store minuset var dobbeltbogeyen på hull nummer 17. Foruten den ble det fire birdier og resten par.

Dermed er Ventura seks slag under par etter tre spilte runder. Det gir delt 38.-plass foran søndagens avslutning.

Amerikanske Josh Teater, som var en av spillerne som delte ledelsen med Hovland foran lørdagens runde, er nummer tre i turneringen. Han er kun to slag bak nordmannen på toppen av resultatlisten og i høyeste grad på skuddhold med tanke på seieren.

