Haaland fnyser av skriverier: – Alle de nærmeste vet at jeg ikke er sånn

Den norske spisskometen forteller om hvorfor han endte opp i Dortmund.

Erling Braut Haaland fikk tidlig en god følelse om at Dortmund var rett klubb for ham. Foto: Jon Nazca / X02457

I et intervju med Viasat snakker Erling Braut Haaland om ryktene rundt vrakingen av Manchester United. 19-åringen kaller det hele «komisk».

Da Erling Braut Haaland signerte for den tyske storklubben Borussia Dortmund, og dermed vraket Manchester United, ble det skrevet at Ole Gunnar Solskjær og co. skal ha trukket seg fra jakten på nordmannen. Dette på grunn av Haaland-leirens personlige betingelser.

– Alle vet at jeg ikke er sånn

Haaland selv, far Alfie Haaland og agent Mino Raiola skal ha blitt oppfattet som grådige, hevdet enkelte.

– Det er bare komisk. Alle de nærmeste vet at jeg ikke er sånn, sier Erling Braut Haaland til Viasat.

Ifølge Haaland var det han selv som tok valget om hvor neste stoppested skulle bli – og det handlet hele tiden om å finne den klubben som var best for ham.

– Da Dortmund ble aktuelt, var feelingen min der hele veien. Ole Gunnar har hatt stor betydning for at jeg er der jeg er i dag, men vi kom fram til at Dortmund var det beste for meg, sier han.

Roser omstridt agent

I Viasat-intervjuet skryter Haaland av agent Raiola, som er både elsket og hatet i fotballverden.

– Han er den beste i verden på det han gjør. Enkelt og greit. Han har hjulpet meg mye, og han er en god mann å ha rundt seg, sier Haaland.

Nordmannen har fått en perfekt start på sin Dortmund-karriere og står med sju Bundesliga-scoringer, i tillegg til ett cupmål. Fredag spiller Dortmund seriekamp hjemme mot Eintracht Frankfurt.