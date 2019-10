Ole Gunnar Solskjær og Manchester United sliter i motbakke. SCOTT HEPPELL / REUTERS / NTB SCANPIX

Solskjær-presset øker: – Fullstendig skivebom å sparke ham nå

Manchester United sliter blytungt om dagen, men ansvarlig redaktør i den skandinaviske supporterklubben maner fortsatt til tålmodighet.

Med ni poeng på åtte kamper går Manchester United inn i landslagspausen på 12.-plass i Premier League. Det er uvant kost for den tradisjonsrike klubben. Søndag ble det 0–1-tap borte mot bunnlaget Newcastle.

I BBC-programmet «Match of the Day» søndag satt de tidligere Premier League-spillerne Alan Shearer og Martin Keown. De er ikke imponert over Ole Gunnar Solskjærs mannskap så langt i høst.

«Det er det verste Manchester United-laget jeg har sett på mange år», sa spisslegenden Shearer etter kampen, ifølge Daily Mail.

Ole Gunnar Solskjær måtte se Manchester United gå på nok en smell. Laget hans har ikke vunnet på bortebane siden PSG ble slått i mars. LEE SMITH / REUTERS / NTB SCANPIX

Tror fortsatt på prosjektet

Dag Langerød er ansvarlig redaktør i den skandinaviske supporterklubben til Manchester United. Han forteller om noen vonde timer etter nederlaget mot Newcastle.

– Jeg følte meg nærmest svimeslått det siste kvarteret av kampen. Det gjør vondt helt inn i hjerteroten, og jeg blir nesten fysisk uvel. Det som gjøres offensivt er nødt til å gjøre alle United-fans bekymret, sier Langerød.

Selv om det er blytungt for øyeblikket, velger han likevel å ha tro på prosjektet Ole Gunnar Solskjær.

– Vi har hentet managere og sparket dem når det ikke har fungert, og vi har hentet mange forskjellige typer managere de siste årene. Det er noe vi lider av nå. Men nå har vi valgt en vei, og fått inn en manager som bryr seg mer om klubbens fremtid enn sitt eget kortsiktige ettermæle. Vi har begynt å slippe til unggutter, rydde opp i stallen og det er lagt en klar plan i overgangsmarkedet, sier Langerød.

Manchester United gikk på en ny smell mot Newcastle. Her får Scott McTominay gult kort av dommer Mike Dean i søndagens oppgjør. LEE SMITH / REUTERS / NTB SCANPIX

Han mener det er altfor tidlig å gi opp etter bare åtte seriekamper.

– Vi visste at dette kom til å være et langsiktig prosjekt. Men samtidig er det ekstremt frustrerende når vi ser ut som vi gjør på banen. Jeg tror det er mangelen på kvalitet, og det er en tropp som er fullstendig blottet for selvtillit. Det blir ekstremt viktig å få tilbake spillere som er skadet, sier Langerød.

– Den jobben Solskjær har nå, er ekstremt vanskelig. Hvis han klarer å snu dette, vil han i så fall vise at han kan ha det i seg og være United-manager på lang sikt, legger han til.

Solskjær trøbler med å få skikk på Manchester United. JASON CAIRNDUFF / REUTERS / NTB SCANPIX

– For tidlig å krisemaksimere

Neste kamp er mot Liverpool på Old Trafford. José Mourinho fikk fyken etter 1–3-tapet borte mot samme motstander like før jul i fjor.

«Liverpool er neste motstander. Solskjær har ikke råd til å tape den kampen», skriver Neil Ashton i The Sun.

Dag Langerød har ingen tro på at det blir en skjebnekamp.

– Det er fullstendig skivebom å sparke Solskjær hvis det blir tap mot Liverpool. Jeg tror ledelsen og eierne har mer is i magen, og det vil falle tilbake på dem selv hvis de kvitter seg med ham nå. Men, den tålmodigheten er ikke utømmelig heller, sier han.

– Hvor lenge kan det fortsette slik?

– Det er et vanskelig spørsmål. Det sier seg selv at United ikke kan rykke ned, og vi kan ikke fortsette å ikke vinne fotballkamper. Vi tåler riktignok tap, men vi må se mer enn det vi ser nå. Det er altfor tidlig å krisemaksimere totalt sett. Akkurat nå mener jeg at tålmodighet er det riktige.

Den skandinaviske supporterklubben hadde en spørreundersøkelse i forrige landskamppause. Den ble sendt ut til tilfeldig valgte medlemmer, og 1.250 svarte.

– Ni av ti hadde fortsatt tillit til Solskjærs prosjekt og mente at han skulle fortsette. Vi skal sende ut den samme undersøkelsen denne uken. Det kan hende at det er færre nå, men jeg er ganske sikker på at flertallet fortsatt vil ha Solskjær, sier Dag Langerød.

Nysigneringen Harry Maguire depper under Manchester Uniteds 0–1-tap for Newcastle. LEE SMITH / REUTERS / NTB SCANPIX

– Bedrøvelig

Tidligere Manchester United-spiller Gary Neville mener klubbens hyppige bytter av manager og spillestil må ta sin del av skylden. Han synes klubben nå får svi for dårlige avgjørelser tatt på styrerommet.

«Solskjær trenger å forsikre at oppryddingen han holder på med, er nødvendig for rotet som er gjort før ham», sier Neville ifølge The Sun.

Jason Burt i The Telegraph skrev følgende etter tapet mot Newcastle søndag:

«Ole Gunnar Solskjær mistet nesten fotfestet i det han forlot banen på St. James’ Park etter nok et feilskjær av laget hans, som nå bare er to poeng over nedrykksplassene. Det kunne ikke bli mer bedrøvelig».