Tungt for Karoline Bjerkeli Grøvdal på hinderøvelsen

Chepkoech gjentok ikke tabben fra forrige VM og fikk endelig sitt VM-gull. Hun kom i mål på 8.57,84. Emma Coburn fra USA tok sølvet, mens tyske Gesa Krause tok bronsen.

Grøvdal kunne ikke matche tempoet som ble satt fra start og fikk det tøft i finalen.

– Kroppen var tung fra start i dag. Jeg hadde håpet at det var litt lettere, men kjente fort at beina var tunge. Det var ingen god følelse i dag. Jeg har løpt bra på trening, men fikk en strekk i låret for to uker siden, så det ble en uke uten løping, sa Grøvdal til NRK etter målgang.

Grøvdal skal også løpe 5000 meter i VM.

– Det er en distanse jeg vet jeg behersker, sa Grøvdal.