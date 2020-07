Premier League direkte: Skjebnedag for Solskjær

Det er mange gode fotballspillere der ute i dag. Tilstanden i topplokket kan bli avgjørende for hvem som takler denne anledningen best.

Det er mange gode fotballspillere der ute i dag. Tilstanden i topplokket kan bli avgjørende for hvem som takler denne anledningen best.

Martial går i bakken inne i feltet, men det er vinket for offside. Leicester-forsvaret må uansett vokte seg mot farten i bakrom i dag.

Martial går i bakken inne i feltet, men det er vinket for offside. Leicester-forsvaret må uansett vokte seg mot farten i bakrom i dag.

DEL