Bjarte Myrhol (37) har tidligere tenkt at landslagskarrieren kunne avsluttes etter et OL i 2020. Etter at lekene ble utsatt, må han revurdere det.

Bjarte Myrhol (nummer to fra høyre) er Norges kaptein og svært populær hos lagkameratene Magnus Abelvik Rød (nummer to fra venstre), Sander Sagosen (venstre) og Torbjørn Bergerud. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB scanpix

Norges landslagskaptein i håndball har kontrakt med klubblaget Skjern til 2022, men håpet å kunne krone landslagskarrieren med å oppfylle drømmen om et sommer-OL med Norge denne høsten.

I stedet ble lekene utsatt til 2021 på grunn av koronavirusets inntog i verden, noe Myrhol selv har fått kjenne på kroppen.

37-åringen siterer Olaf Tufte, en annen veteran som hadde samme plan som ham selv, når han skal beskrive hva han tenker om utsettelsen og videre landslagskarriere.

– Jeg leste et utsagt fra Olaf Tufte, at han skulle ta en øl, en langhelg og se. Det er litt der jeg er nå. Nå handler det om å ta en pust i bakken, så får vi se hva som skjer om et par uker, og om motivasjonen og alt sånn er der. Det er ikke oss idrettsutøvere som betyr noe nå. Det begynner å gå opp for folk, sier Myrhol.

Bjarte Myrhol slik vi er vant til å se ham for Norge. Foto: JON OLAV NESVOLD / BILDBYRÅN NORWAY

– Tenkt masse

Strekspilleren sier også at det er «befrielse» at det ble utsatt.

– Jeg har tenkt masse. Det kan man trygt si. I utgangspunktet er det negativt at det ble utsatt. Det gjelder i forhold til planlegging, og det utøverne har investert i det. Men jeg tror det bare er en felles forståelse for at det spiller ingen rolle nå. Det er mitt inntrykk, sier Myrhol.

Myrhol og landslaget skulle i april spilt kvalifisering til lekene. I stedet blir det venting på når de kan spille håndball igjen.

Kristian Bjørnsen var kaptein i Myrhols fravær da veteranen gjennomgikk en tarmoperasjon og mistet EM på hjemmebane i januar.

31-åringen håper Myrhol ikke gir seg på landslaget.

– Kjenner jeg Bjarte rett, tror jeg det vil være et vanskelig valg å legge satsingen sin mot OL vekk. Samtidig forstår jeg godt at han må bruke litt tid for å bestemme seg. Han har vært gjennom mye den siste tiden og det tar garantert på motivasjonen. I tillegg skal og bør kroppen fungere såpass bra for at det skal være verdt å gjøre den satsingen, sier Bjørnsen.

– Jeg håper at han blir med og prøver seg, for det er en mann som man virkelig vil ha med seg på laget. Jeg unner ham virkelig et OL også, sier kantspilleren.

Kristian Bjørnsen (fra venstre), Magnus Abelvik Rød, Christian O'Sullivan og Bjarte Myrhol. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Tror OL frister mye

Sist Norge var representert i herrehåndball under et sommer-OL, var helt tilbake i 1972. Det tror også Flensburg-proff og landslagskollega Magnus Abelvik Rød kan være med på å friste Myrhol til å fortsette.

– Jeg håper selvfølgelig at Bjarte fortsetter, jeg vil ha ham i laget så lenge han vil være på landslaget. Han er jo vår kaptein, så det hadde vært et stort tap å miste han, sier Rød.

– Hva han velger å gjøre, er en helt annen sak. Det skal han få lov til å bestemme helt alene, sammen med familien sin og de nærmest ham. Jeg forstår veldig godt at han trenger tid å tenke over det, men jeg tror lysten for å spille et OL er stort, fortsetter bakspilleren.

Så er det opp til Myrhol å bestemme seg. Han får i alle fall god tid til å tenke, da den danske ligaen tirsdag bestemte seg for å avslutte sesongen etter 24 serierunder.