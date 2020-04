Patrick Thoresen fortsetter i Storhamar

Patrick Thoresen (36) er enig med ishockeyklubben Storhamar om en ny ettårskontrakt.

Patrick Thoresen blir i Storhamar også neste sesong. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix.

NTB

Gladmeldingen for norske hockeyfans ble offentliggjort blant annet på Twitter av Storhamar Hockey.

Thoresen bekreftet selv nyheten til folket som fulgte sendingen «Fjøsfest» på nettet fredag kveld.

36-åringen får ett år yngre Anders Gjøse som trener i klubben kommende sesong.

Thoresen er den norske eliteseriens største profil og har i en årrekke vært en viktig spiller for Norges landslag. Han var utenlandsproff i 16 år før han vendte hjem til Hamar i 2017.

I februar fortalte Thoresen følgende til Hamar Arbeiderblad.

– Jeg er i den alderen at jeg har lyst til å ha fokus på ett og ett år om gangen. Jeg har sagt ifra til Storhamar at jeg ikke vil snakke om kontraktsforhandlinger i løpet av sesongen, for det vil jeg at skal skje til sommeren, sier han til avisen.

11. mars ble det klart at ishockeysluttspillet måtte avlyses på grunn av koronavirusutbruddet.

