Antidoping Norge gjør tester i bobil: – Blant få i verden som tar prøver nå

Antidoping Norge måtte tenke kreativt for å kunne teste utøvere under koronakrisen. Nå har de hentet en rullende medhjelper inn på laget.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Antidoping Norge har leid inn en bobil for å gjennomføre tester av norske idrettsutøvere. Den er innredet for både blod- og urinprøver. Foto: Ole Berg-Rusten, NTB scanpix

NTB

Det norske antidopingbyrået valgte nemlig å leie en bobil og gjøre den om til en mobil kontrollstasjon. På den måten kan de drive sitt testprogram videre. Og bilen var klar til drift like før påske.

– Slik jeg forstår det, er vi et av få antidopingbyrå i Europa og verden som tar dopingprøver for øyeblikket, sier Geir Holden, fagrådgiver i kontrollavdelingen i Antidoping Norge (Adno), til byråets eget nettsted.

Han forteller at initiativet blir godt mottatt i norsk idrett. Ettersom all sport har stoppet opp som følge av virusutbruddet, kan ikke utøverne testes i forbindelse med konkurranse som vanlig.

– Vi vil ikke at utøverne skal ha noen muligheter til ikke å bli dopingtestet, og vi opplever at norske utøvere og norsk idrett også er glad for at det kan drives testarbeid i denne perioden. Dette var derfor et veldig viktig tiltak for oss å komme i gang med, sier Holden om den rullende kontrollstasjonen.

Slik ser det ut på innsiden av bobilen som Antidoping Norge nå bruker for å teste norske idrettsutøvere. Foto: Ole Berg-Rusten, NTB scanpix

Unngår smittefare

I løpet av påsken har Adno gjennomført i overkant av 30 tester av utøvere fra både lagidretter og individuelle idretter.

For å unngå smittefare er bobilen delt inn i to soner, og utøverne kommer inn i bilen gjennom en egen dør. Dermed sikrer man minst én meters avstand mellom utøver og kontrollør til enhver tid.

– Tiden er ikke moden for å reise hjem til utøvere ennå, med tanke på smitterisiko for både kontrollørene våre og utøverne. Med en bobil har man mye mer kontroll på smitterisiko, og man kan desinfisere alle områder etter hver test, sier Holden.

Et sett med urinprøveglass. Foto: Ole Berg-Rusten, NTB scanpix

Den norske dopingbobilen har vakt interesse internasjonalt, og flere antidopingbyråer vurderer å gå for den samme løsningen.

– Det kan godt hende det blir flere bobiler som utfører dopingtester rundt om i Europa nå. Det kan også hende at vi i Adno kommer til å anskaffe oss flere biler om denne situasjonen vedvarer lenge, sier Holden.

(©NTB)