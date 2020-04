Magnus Carlsen utfordrer syv av verdens beste til ny superturnering på nettet: – Et historisk øyeblikk for sjakk

Med over 2,5 millioner norske kroner i premiepotten, har Magnus Carlsen invitert deler verdenseliten i sjakk til sin egen turnering på nettet.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Magnus Carlsen har laget sin egen superturnering. Foto: Olav Olsen

Navnet på turneringen, som vil sendes på Carlsen-plattformen Chess24.com, er «The Magnus Carlsen Invitational».

Turneringen omtales fra Carlsen-teamet som den første eliteturneringen i sjakk som er blitt avholdt over nettet.

– Dette er et historisk øyeblikk for sjakk. I og med at det er mulig å fortsette profesjonelt spill på nettet, har vi ikke bare muligheten, men også ansvaret overfor spillere og supportere over hele verden som trenger en distraksjon når ikke noen annen idrett spilles, sier Carlsen i en pressemelding fra Chess24.

Les også Her blir sjakkstjernene fraktet ut av Russland i privatfly etter at Putin hadde stengt grensene

Kort betenkningstid

Turneringen starter 18. april og vil pågå i to uker. Formatet skal, ifølge arrangørene, være spill med kortere betenkningstid enn det man normalt kjenner fra «konvensjonelle» turneringer over det fysiske brettet.

Den fulle listen med de syv andre som vil delta, er enda ikke klar.

Natt til torsdag spilte Carlsen i flere timer bullettsjakk på det populære nettstedet lichess.org. Der utfordret han iraneren Alireza Firouzja som tronet øverst på listene i disiplinen.

I Norge er 16-åringen Firouzja mest kjent for krangelen med Carlsen under fjorårets lyn- og hurtigsjakk-VM.

På nettet er iraneren kjent som en av de mest habile bulletsjakk-spillerne i verden.

Les også Sjakktopp mener iraner tabbet seg ut mot Magnus Carlsen. Anklager 16-åringen for ikke å kunne reglene.

Alireza Firouzja bergtar sjakkverdenen. Her er han under lyn- og hurtigsjakk-VM i St. Petersburg. Foto: Lennart Ootes (wrbc2018.com)

De spilte 193 partier seg imellom. Da natten var over, opprettholdt Firouzja sin posisjon på toppen av bullet-tabellen med en rating på 3218. Carlsen på sin side hadde i løpet av natten nærmet seg Firouzja kraftig fra en rating på 3162 til 3206.

Fakta The Magnus Carlsen Invitational * En sjakkturnering på nett avholdt av Magnus Carlsen. * Omtaler seg selv som den første eliteturneringen på nettet. * Carlsen inviterer syv av verdens beste spillere. * Starter lørdag 18. april. * Turneringen har en premiepott på rundt 2,6 millioner kroner (Dette tallet kan bli høyere). * Sendes på Chess24.com. * Vil kommenteres på ni ulike språk.

Store prispenger

I disse dager spiller Magnus Carlsen også en annen turnering på nettet, Banter Blitz Cup. Den turneringen har en total premiepott på rundt 500.000 norske kroner.

Hans egen turnering vil ha en premiepott på 250.000 dollar, rundt 2,6 millioner norske kroner i dagens kurs.

Les også Kaos i sjakkverdenen: Ekspert tror Carlsen kan gå fire år uten VM-kamp

Ifølge Chess24 er dette historiens høyeste premiepott i en internetturnering i sjakk.

Med den høye pengesummen og de profilerte spillerne, vil Carlsen og teamet hans ta sjakk inn i en ny tidsalder. Chess24 hevder at internettsjakk ikke er blitt tatt seriøst tidligere, men at «The Magnus Carlsen Invitational» vil endre på dette synet.

«En turnering av denne skalaen på nettet har aldri blitt gjennomført før og kan revolusjonere sporten», skriver de.