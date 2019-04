Bohinen med advarsel i pausen: − Vi må rette opp i dette

AAFK - KONGSVINGER 1–0

AaFK-trener Lars Bohinen er tilfreds etter seks poeng på to kamper, men mener likevel at de må opp noen hakk i prestasjoner for å nå ambisjonene om opprykk.

To kamper spilt, seks poeng og null baklengs. AaFK har fått den starten på sesongen som de håpet, men trener Lars Bohinen er likevel litt tankefull.

− Poengmessig er det jo ikke mulig å gjøre det bedre, og defensivt så har vi sluppet motstanderne lite til. Det er likevel en del å jobbe med, spesielt offensivt, og vi har mye mer inne, sier AaFK-treneren etter andre 1-0-seier på to kamper.

Skapte mye

Mot Kongsvinger var AaFK det klart beste laget, og Bohinen mener at 1-0-seieren var altfor dårlig betalt.

− Kampen burde vært avgjort etter første omgang. Den er jeg veldig fornøyd med. Det som gjør at vi ikke scorer flere, på alle mulighetene vi hadde, er at vi ble for upresise i boksen. Så har det nok litt å gjøre med den helt nye spisskonstellasjonen med Pape (Gueye) og Ståle (Steen Sæthre). Det er noe med rytme og relasjoner som blir litt annerledes, forklarer AaFK-treneren.

Etter hvilen fortsatte AaFK med å være det beste laget, men de klarte ikke å true Kongsvinger-boksen på samme måte som i første omgang.

− Når vi ikke klarte å sette sjansene i første omgang, så får vi ikke roen i den andre. Vi slutter å gjøre det som virket i første omgang, med balltempo, snu spillet raskt og presse Kongsvinger lave. I tillegg ble vi altfor upresise. Alt dette advarte jeg mot i pausen, og vi må rette opp i dette frem mot neste helgs bortekamp mot Sandefjord, understreker Bohinen.

Urovekkende lang skadeliste

Sæthre og Gueye som spisspar ble løsningen ettersom både Torbjørn Agdestein (overtråkk) og Hombert Fridjonsson (lårstrekk) ikke ble friskmeldt etter skadene de pådro seg i serieåpningen mot Start.

I tillegg har AaFK Jernade Meade, Niklas Castro, David Kristjan Olafsson, Nenass og Robert Sandnes på skadelisten fra før.

− Vi har jo en halv startellever på skadelisten – minst. Det er for å være gardert mot sånne situasjoner at vi har skaffet oss en bredere stall til i år. Og de som slipper til i andres skadefravær har tatt ansvaret. Håpet er at Holmbert (Fridjonsson) og Jernade (Meade) skal bli klar til kampen mot Sandefjord, men det er sannsynligvis de eneste aktuelle. Det er mulig at vi mister Kaj (Ramsteijn). Han gikk ut i pausen etter å ha fått en smell. Vi vet ikke sikkert med han ennå, sier Bohinen.

Spår tett kamp

Neste helgs mostander, Sandefjord, er av de fleste eksperter tippet som den største opprykksfavoritten.

− De har en stor, bred og spennende stall, og en rekke gode enkeltspillere. Det blir garantert en tett kamp. Underlaget på Komplett arena er ikke helt på stell ennå, og det vil påvirke spillet. Det blir nok to lag som kommer til å spille mer direkte enn vanlig. Og vi må ha kvalitet gjennom to omganger om vi skal ha forhåpninger om å reise fra Sandefjord med poeng, spår Bohinen.