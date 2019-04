Dårlig nytt for Harry Kane og Tottenham

Som fryktet pådro Tottenhams stjernespiss Harry Kane seg en leddbåndsskade i venstreankelen under 1-0-seieren over Manchester City i mesterligakvartfinalen.

Mauricio Pochettino var ikke særlig optimistisk da han snakket om Kanes situasjon rett etter kampen, og torsdag kveld kom bekreftelsen på det manageren og Spurs-fansen fryktet.

Tottenhams toppscorer er ute med det klubben omtaler som en «betydelig leddbåndsskade i venstreankelen».

Det blir ikke oppgitt hvor lenge Kane er satt på sidelinjen, men mye tyder på at sesongen er over for hans del.

Kane har hatt en rekke ankelskader de siste årene. Senest i januar pådro han seg en leddbåndsskade i venstrefoten under Tottenhams 0-1-tap for Manchester United. Den satte ham på sidelinjen i nesten to måneder.

Også forrige sesong var 25-åringen ute med en lignende skade i høyreankelen, mens det i 2016/17-sesongen ble to ulike avbrekk på seks og fire uker.

Dele Alli kom heller ikke uskadd fra Champions League-duellen med Manchester City. Han fikk et brudd i venstrehånden, men Tottenham håper å få Alli klar allerede til helgens seriekamp mot nedrykksklare Huddersfield.