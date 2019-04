Hovland overrasket seg selv i Masters-debuten: – Spurte meg selv om det var noe galt med meg

– Jeg tenkte bare jeg skulle gå inn i rutinene og kjøre på, sier Hovland til Eurosport Norge etter å ha vært den første nordmannen i historien som har spilt i Masters-turneringen.

Nettopp det gjorde også 21-åringen som endte på par etter første dag av den prestisjetunge turneringen. Det betyr blant annet at han ligger ett slag foran store navn som fjorårsmester Patrick Reed og tidligere verdensener Rory McIlroy.

– Han viser at det som norsk er mulig å ta seg opp i verdenseliten i en idrett som golf, konstaterer toppidrettssjef i Norges Golfforbund Øyvind Rojahn.

Til Eurosport forteller Hovland at han ikke kjente på nervene før start.

– Jeg var overraskende rolig og begynte å spørre meg selv om det var noe galt med meg, sier han til Eurosport Norge.

Få centimeter unna hole in one

Men det er ikke bare det imponerende resultatet som er på folks lepper etter 21-åringens debut.

På det sekstende hullet var Hovland kun noen få centimeter unna å slå en hole in one, men ballen rullet litt feil for nordmannen og stoppet kun drøye halvmeteren fra flagget. Slaget fikk frem smilet hos Hovland som vinket til et jublende publikum.

– Det hørtes nære ut i hvert fall, men jeg tar den birdien, sier Hovland som forklarer til Eurosport Norge at han ikke så selv hvor nærme det faktisk var.

Rojahn mener at nettopp det slaget vil gjøre at enda flere får øynene opp for nordmannen.

– Han hadde mange andre slag som var bra også, men han viser seg frem når han gjør sånne ting.

Havnet i vannet

21-åringen er den første nordmannen som har spilt den prestisjetunge Masters-turneringen. Det så derimot ikke ut som han følte på presset da han åpnet turneringen med par, og fulgte opp med en birdie på det andre hullet.

Dermed så man konturene av det som skulle komme.

Men først skulle det butte litt imot for stortalentet. På det tredje hullet slo han en bogey, og på de neste hullene måtte han ta til takke med par etter flere birdie-muligheter.

– Det stanget litt. Jeg fikk ikke helt inn puttene.

Og på det ellevte paret skjedde det som ikke skulle skje.

Som vanlig slo Hovland en bra drive, men da han skulle slå inn havnet ballen i vannet. Det betød ett straffeslag. 21-åringen reddet en ny bogey, men kom to under par.

Slo tilbake

På det trettende hullet slo derimot nordmannen bokstavelig talt tilbake og sikret seg en flott birdie. Det ga selvtillit, og på det femtende hullet slo 21-åringen en ny birdie. Dermed var han tilbake på par.

Etter birdien på det sekstende paret lå debutanten på ett slag under par. En bogey på siste hull gjorde at han til slutt endte på par.

– Jeg vil si at alt har vært kjempebra. Han slår langt, han treffer masse, sier Rojahn.

Det betyr også at han ligger ett slag foran Reed, og godt innenfor cuten på 50 spillere som avgjøres fredag.

– Nå er det atten hull å spille før den skal avgjøres. Førsterunden er nok litt spesiell for en ung utøver for Viktor, men han har et veldig godt utgangspunkt.