Anbefaler tomme tribuner i Norges skjebnekamp: Dette sier NFF

Idretten må rette seg etter Folkehelseinstituttets påbud. Nå er det 500-regelen som gjelder.

Publisert:

Det blir trolig ikke seende slik ut når Norge møter Serbia. Foto: Carina Johansen / NTB scanpix

For sent tirsdag ettermiddag sendte Folkehelseinstituttet ut anbefaling om å unngå ansamlinger og konkurranser med mer enn 500 tilskuere.

Det betyr at EM-playoffen mot Serbia 26. mars trolig går for tomme tribuner.

– Vi er i daglig møte med Norges idrettsforbund, sier kommunikasjonsdirektør Gro Tvedt Anderssen.

Hun vet at den viktige fotballkampen ville gått på en fullsatt Ullevaal stadion, men i likhet med andre i idretten forstår hun dette tiltaket.

Siden det er Det europeiske fotballforbundet (Uefa) som arrangerer denne kampen, så mener hun det ikke er like lett bare å flytte den. Da gjenstår to muligheter – tomme tribuner eller avlysninger.

Gro Tvedt Anderssen er direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt i NFF. Foto: Ørn E. Borgen

Anbefaler tomme tribuner

– Serbia-kampene er plassert inn i et tett internasjonalt program som ikke er bestemt av oss. Derfor tviler vi på at muligheten for å avlyse eller flytte kampen er til stede, sier Tvedt Anderssen.

Helsedirektoratet mener tomme tribuner i den viktige fotballandskampen er riktig vei å gå.

– Når det gjelder landskampen er jeg redd dette betyr, for meg som for mange andre som har stor glede av fotball, at vi anbefaler at den ikke gjennomføres med publikum på Ullevaal om 14 dager, sier helsedirektør Bjørn Guldvog til NTB.

Usikkerhet rundt eliteseriestarten

Tirsdag sendte for øvrig Fotballforbundet ut melding til samtlige klubber i Toppserien for kvinner og Eliteserien for menn, om at det er usikkert rundt de to første serierundene. Kvinnene skal først i gang, allerede 21. mars. Herrene starter 4. april.

– Vi må avvente og se utviklingen, legger Tvedt Anderssen til.

Forbundet har allerede oversendt noen tiltak til kommunelegen med tanke på hva som kan gjøres på Ullevaal. De går blant annet ut på innslipp av tilskuere, kollektivtransport og samarbeide med Ruter.

Det handler også om å holde igjen tilskuere etter kamper, og åpne stadion tidligere for å spre tilstrømningen. Dessuten forsterkning av renholdet.

Det er fortsatt usikkert hva som skjer med eliteseriestarten. Foto: Ole Martin Wold, NTB

Roerne i bakevja

I roing har Det internasjonale forbundet sendt ut melding om at de to første verdensrundene er avlyst. Det betyr at roere som allerede er kvalifisert for OL, og de som skal prøve å gjøre det, får problemer.

Avgjørelsen påvirker de norske roerne som hadde planlagt sin sesongstart 11.–12. april i Sabaudia, Italia og 1.–3. mai i Varese, Italia.

Roerne er for tiden på treningsleir i Portugal. Nå må de legge om fokus til den siste, og nå også eneste, verdenscupen for sesongen i Lucerne, Sveits. Den siste verdenscupen kombineres også med final qualification regatta.

– Vi ser alvorlig på det som skjer og vi tenker på alle de som er berørt på en måte som er mer alvorlig enn sportsbegivenheter. Planen fremover blir å fortsette treningen så normalt som mulig, men å ta de forholdsreglene som blir anbefalt av helsemyndighetene. Vi har fortsatt som hovedmål å gjøre det bra i OL og Paralympics i juli og august. Situasjonen som den er kan vi ikke gjøre så mye med, men hvordan vi håndterer den er vårt ansvar sier landslagssjef Johan Flodin.

Roerne lurer også på hva de skal gjøre med utstyret. Det kan bli fraktet gjennom land i Europa og kanskje ikke komme frem til Norge på grunn av alt som skjer nå. Det er folk i forbundet eller trenerteamet som pleier å kjøre utstyret hjem.

I håndball kan det bli aktuelt å arrangere kamper, men holde seg til 500 tilskuere. Siste serierunde i kvinnehåndball skal gå onsdag, senere venter sluttspillet.

Ski også rammet

Førstkommende lørdag skal Ingalåmi gå etter planen, men det var før meldingen fra Folkehelseinstituttet kom. Birken om en drøy uke er også utsatt i den samme festivaluken.

Arrangøren har styremøte i kveld, i likhet med mange andre forbund og arrangører.

De som står bak NM-uka på Lillehammer må også avgjøre hva som skal gjøres. Der skal flere vinteridretter ha sine NM, inkludert hopp og andre halvdel av norsk mesterskap i langrenn.

Det samme gjelder arrangøren av det pågående Raw Air i hopp.

Det er bestemt at det i Trondheim skal være renn uten publikum i Granåsen.

I Vikersund, som har finalen i skiflyvningsbakken, kan det bli aktuelt å slippe inn 500 tilskuere, men kanskje bare de frivillige. Vanligvis i verdenscup har det vært opp mot 25.000 mennesker i anlegget i helgen det er konkurranser. Arrangøren ønsker trolig å holde seg til anbefalingen fra Folkehelseinstituttet, og har styremøte i organisasjonen tirsdag kveld.