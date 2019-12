Tour of Norway er avlyst: – Veldig trist

Det blir ingen norsk sykkelfest i mai.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Alexander Kristoff gikk til topps i årets utgave av Tour of Norway. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Rittsjef Roy Hegreberg forteller at det er finansieringen som ikke er på plass. Han mener da at avlysning er det eneste riktige å gjøre.

– Vi har ikke den økonomiske rammen som skal til for å gjennomføre rittet. Vi landet tidenes norske sykkelarrangement i 2019, og jobbet knallhardt med å få offentlig bevilgning samt støtte fra eksterne parter inn mot 2020. Tidligere har vi drevet på minimumsbudsjetter, og det at økonomien ikke strakk til denne gangen medførte en stor risiko. Det eneste ansvarlige var derfor å avlyse, sier Hegreberg.

Han opplyser samtidig at dette er en endelig avgjørelse.

– Det er jo veldig trist. Det er et arrangement som er helt gratis for publikum, og som skaper entusiasme for sykkelsporten i Norge. Så er det også trist for de norske syklistene, der mange har dette som årets høydepunkt, sier Hegreberg.

Rittarrangøren forteller at Tour of Norway i 2019 hadde et budsjett på 22 millioner. Sammen med Hammer Stavanger, som de også arrangerer, var det totale budsjettet på 34 millioner.

– Vi manglet omtrent seks millioner kroner for at vi skulle komme i mål. Etter arrangementet i år fikk vi signaler om at vi skulle få 15 millioner i statlig støtte. Vi endte opp med seks millioner. Jeg er selvfølgelig skuffet, sier han.

Totalt har regjeringen satt av 25 millioner til internasjonale sykkelritt i Norge på statsbudsjettet for neste år. 15 av dem er øremerket Arctic Race of Norway, mens Tour of Norway, Hammer Stavanger og Ladies Tour of Norway skal ha resten.

– Er du skuffet over fordelingen av den statlige bevilgningen?

– Jeg unner Actic Race alt godt, fordi det er et viktig arrangement i Nord-Norge. Men det tyder jo på at de har klart å få politikerne med på det, svarer Hegreberg.

Rittet skulle egentlig arrangeres fra 26. til 31. mai. Nå håper Hegreberg i stedet at rittet kan gjenoppstå i 2021.

– Vi har ligget bakpå helt siden årets ritt. Nå får vi litt pusterom og kan allerede starte arbeidet med Tour of Norway i 2021. Jeg vil ikke legge skjul på at det er et tungt sponsormarked. Men ut fra signalene jeg har fått så tror og håper jeg vi skal få det til. Det at vi må avlyse i 2020 håper jeg for folk i offentligheten og i næringslivet til å få opp øynene. Vi er avhengige av økt bevilgning i tillegg til flere sponsorer neste gang, sier han.

– Du er ikke redd for at rittet skal legges ned for godt?

– Nei, det er jeg egentlig ikke redd for. Ut fra signalene jeg har fått så tror jeg vi skal klare dette. Heldigvis skal vi fortsatt arrangere Hammer Stavanger, som opprettholder kontakten vår med de største lagene. Uten dette, ville vi kunne mistet det gode forholdet med dem, svarer Hegreberg.

Publisert: Publisert 19. desember 2019 09:58 Oppdatert: 19. desember 2019 10:53