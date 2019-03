Norsk løper freste etter svenskens manøver: – Det er utrolig bittert

DRAMMEN/OSLO: Stadaas var på vei frem i tet mot slutten av en av herrenes kvartfinaler i verdenscupsprinten i Drammen.

I fjor endte han på femteplass i finalen. Han hadde planer om «å kline til i år også.»

Den planen røk da Teodor Peterson plutselig bestemte seg for å bytte spor før Stadaas fikk passert ham. Kollisjonen sendte Stadaas i snøen.

Etterpå var nordmannen var nordmannen rasende på Peterson.

– Han hockeytakler meg. Jeg hadde ikke sjanse til å stå på beina. Jeg kan ikke gjøre noe annerledes, sa Stadaas.

VEGARD WIVESTAD GRØTT / BILDBYRÅN NORWAY

La seg flat

Etter alt å dømme er det lenge til neste viktige skirenn for sprintspesialisten.

– Det er utrolig bittert (at det skjer). Dette er et av årets høydepunkter. Jeg har gått mine beste renn i denne løypen tidligere. Alt lå til rette for et nytt godt løp. Det er så kjedelig at jeg nesten har lyst til å grine.

Peterson ble diskvalifisert etter manøveren. Han tok all skyld etter hendelsen.

– Når man skal bytte spor, skal man vite at det ikke kommer noen der.

Han ba Stadaas om unnskyldning etter heatet.

– Jeg forstår at han er forbannet. Jeg håper han skjønner at det ikke var med vilje.