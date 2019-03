Oilers slo tilbake mot Sparta etter nytt overtidsdrama

STAVANGER OILERS - SPARTA 3–2 etter forlenging

DNB ARENA (Aftenbladet): Før lørdagens kamp var realiteten brutalt enkel: Oilers ville være i kjempetrøbbel om det ble et nytt tap i DNB Arena.

Det ville gitt Sparta 3–0 i kamper og fire matchpucker i best av sju-serien.

Og det så fryktelig mørkt ut da Sparta snudde 0–1 til 2–1 og ledet med tre minutter igjen på klokka.

Men så skulle Oilers nærmest stå opp fra de døde. Hjemmelaget tok ut keeper, og Phil Lane utlignet med to minutter igjen av kampen.

Så, i forlenging, dukket Greg Mauldin opp og sendte DNB Arena til himmels med vinnermålet som gjør at Oilers reduserer til 2–1 i kamper.

Fredrik Refvem

Snuggerud ga hull på byllen

Sparta hadde ikke mye å stille opp med offensivt i første periode, og noterte seg bare for to skudd på mål mot Oilers sine 15 i løpet av de første tjue minuttene.

Men Oilers var ikke hvasse nok i de avgjørende øyeblikkene. Først i andre periode skulle uttellingen komme.

Markus Vikingstad la pucken ut til Luc Snuggerud. Backen dro til og pucken suste inn i mål til 1–0 for Oilers.

Med en tidlig ledelse mot et Sparta som bare hadde to skudd på mål i første periode snek det seg inn en følelse av at dette skulle gå veien for Oilers.

Men nok en gang skulle Sparta skape trøbbel. For ledelsen holdt ikke mer enn i to minutter.

Fredrik Refvem

Fakta: NM-sluttspillet ishockey mandag NM-sluttspillet ishockey mandag, kvartfinaler, 3. kamp (best av 7): Storhamar – Stjernen 6-2 (3-1, 1-0, 2-1), sammenlagt 3-0, Vålerenga – Manglerud Star 4-0 (0-0, 3-0, 1-0), sammenlagt 2-1. Stavanger – Sparta Sarpsborg 3-2 e.f. (0-0, 1-2, 1-0, 1-0), sammenlagt 1-2, Lillehammer – Frisk Asker 1-2 e.f. (0-0, 1-1, 0-0, 0-1), sammenlagt 1-2. Gjenstående kamper: 13/3, 15/3, evt. 17/3 og 19/3.

Sparta snudde kampen på få minutter

Sander Thoresen løsnet et skudd som Henrik Holm ga retur på. Henrik Knold var årvåken, satte 1–1 og sørget for at vi var like langt.

Og bare få minutter senere smalt det igjen. Martin Grönberg fintet seg gjennom Oilers-laget og satte pucken mellom beina på Holm. 2–1 og Sparta i ledelsen etter to perioder - selv om Oilers hadde mer enn dobbelt så mange skudd.

I tredje periode handlet alt om å jage utligning for Oilers. Men Sparta forsvarte seg mesterlig, lå lavt og satset på overganger.

Det ville seg ikke for Oilers - som i et siste forsøk tok ut Henrik Holm for å spille med én spiller mer på isen, to minutter før slutt.

Lane utlignet med sekunder igjen

Og da kom den utrolig viktige utligningen. Phil Lane, som var tilbake fra skade og ble satt rett inn i førsterekka, forsøkte seg på et skudd som nok overrasket Sparta-målvakt Jens Kristian Lillegrend litt.

Pucken føk inn over målvaktens skulder og i nettet. 2–2 i grevens tid for hjemmelaget.

Sparta hadde noen vanvittige muligheter til å sette ledermålet sekunder før slutt, men Henrik Holm holdt Oilers inne i kampen og sørget for at atter en kamp mellom disse lagene gikk til forlenging.