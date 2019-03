Lysdahl med karrierebeste da Shiffrin satte verdenscuprekord

Lysdahl fikk 5.-plassen i slalåmrennet i Tsjekkia. Mikaela Shiffrin vant som vanlig.

Det var ett hakk opp for Lysdahl fra førsteomgangen. Inntil lørdag hadde hun 7.-plassen fra Maribor-slalåmen tidligere i vinter som karrierebeste.

22-åringen klatret til tross for at hun bare hadde finalens 17. raskeste omgangstid i Spindleruv Mlyn. Det var spesielt i 1. omgang, under tunge forhold, at Lysdahl imponerte i nedre del av traseen. Til slutt endte hun totalt 2,73 sekunder bak suverene Shiffrin.

USAs slalåmdronning skrev historie med lørdagens seier. Ingen har tidligere greid å vinne 15 verdenscuprenn i en og samme sesong. Før rennet lå hun likt med Sveits-legenden Vreni Schneider, som kom opp i 14 triumfer i 1988/89.

Shiffrin vant slalåmen 85/100 sekund foran sveitsiske Wendy Holdener. Deretter var det en enorm luke ned til treer Petra Vlhová, som ble slått med 2,03 sekunder.

Mina Fürst Holtmann hadde tredje raskeste tid i finaleomgangen. Det hjalp henne opp fra 20.-til 12.-plass. Hun var 3,38 sekunder bak vinnertiden, mens Maren Skjøld kjørte seg opp tre plasser og ble nummer 19.

Finaleomgangen gikk uten Thea Stjernesund. Hun slet seg gjennom løypa i 1. omgang og var i mål 4,57 bak Shiffrin. Det holdt bare til en 33.-plass.

Kaja Norbye, som debuterte i verdenscupen i fredagens storslalåm, kjørte ute og var ikke å se i finalen.

