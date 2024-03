– Det er vanvittig stort, sier landslagssjef Jonas Wille til Discovery+. Han ble idiotforklart etter Norges 9. plass i EM.

Kvinnelaget er for lengst OL-klare, og søndag sikret også herrene seg tur til Paris til sommeren.

– Det er veldig imponerende, særlig at noen av unggutta står fram, sier Ole Gustav Gjekstad på Discovery+ - og nevner Tobias Grøndahl (23), Alexander Blonz (23) og Simen Lyse (24).

– De er her for å ta ansvar, fastslår Sander Sagosen til Discovery+.

Norge spilte herrehåndball i OL også i 2021 - men før det må vi helt tilbake til 1972 for å finne norsk OL-deltakelse.

Norge fikk en god start på kvalik-turneringen i Ungarn da de revansjerte EM-tapet mot Portugal i torsdagens første kamp. Det ble 32–29 til Norge. I torsdagens andre kamp vant Ungarn 33–24 over Tunisia.

– Det er deilig på mange måter. Mesterskapet (i januar) var tungt for alle. Da er det godt å få dette, sier landslagstrener Jonas Wille til Discovery+.

– Det er en fantastisk lagmoral. Vi visste at det kunne gå begge veier, men vi har vært gode begge de to kampdagene her.

I lørdagens første kamp vant Portugal 37–29 over Tunisia. Søndag kveld har Norge sin tredje og siste kamp - mot Tunisia. Der er Norge storfavoritt, mens Tunisia allerede er utslått.

De to beste av de fire lagene går videre til OL-spill i Paris.

– Dette betyr alt. Jeg vet at når vi presterer på nivået som vi har gjort denne uken, så har vi muligheten til å kjempe i toppen, sier Christian O’Sullivan til Discovery+.

– Det er den starten vi ønsket å få, sier Ole Gustav Gjekstad som ekspert på Discovery+ etter at Norge tar initiativet fra start - og leder med 16–13 til pause.

– Vi får en kanonstart. Vi har gjort gode 30 minutter. Vi holder et godt tempo, og forhåpentligvis får vi betalt av det i 2. omgang, sier Kristian Bjørnsen til Discovery+ i pausen.

Norge fikk en superstart på 2. omgang med redninger av Torbjørn Bergerud og scoringer på løpende bånd, slik at det plutselig sto 19–13. Tobias Grøndahl var sentral i den perioden - og for Norge i denne kampen.

Foto: Nikola Krstic / NTB

Etter 44 minutter fikk Sander Sagosen sin tredje utvisning for kvelden - og dermed rødt kort.

– Det er en duell han skal holde seg unna. Vi får håpe det ikke blir avgjørende, sier eksperten Ole Gustav Gjekstad på Discovery+. Stillingen var da 22–17 til Norge.

Ungarn klarte å komme tre mål bak to ganger etter det. Så bommet Tobias Grøndahl på straffe da det sto 26–23. Plutselig var Ungarn bare to mål bak.

Men Alexander Blonz storspilte på kanten, og Simen Lyse og Grøndahl serverte på beste måte.

Tobias Grøndahl satte inn 29–25 på straffe da to minutter gjensto. Der var det avgjort. Torbjørn Bergerud reddet neste Ungarn-angrep.

Med åtte mål på 11 forsøk ble Tobias Grøndahl også toppscorer. Alexander Blonz hadde syv på åtte forsøk.

Sander Sagosen hadde to på to før han ble utvist.

– Ungarn hadde mye fokus på Sander, sier Discovery+-ekspert Marit Malm Frafjord.

– I dag var det virkelig moro. Fra du løper inn og folk gir deg fingeren og nasjonalsangene spilles, sier Tobias Grøndahl til Discovery+.

– Vi trives under press - når hele arenaen buer på oss. Vi hadde et fryktelig mesterskap i januar. Å spille OL er en barndomsdrøm, fortsetter Grøndahl.