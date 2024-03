– Det har vært den verste uken i våre liv, og jeg orker knapt å tenke på hvordan dette har vært og er for den aller nærmeste familien. Det har vært utrolig smertefullt og umulig å forstå.

Fredag skulle TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen ha stått på indre bane og kommentert kampen, for å gi sin mening om de norske landslagsspillernes innsats mot Tsjekkia. Men samme dag begraves sønnens bestevenn, syv år gamle Finn Matre Langeland.

I stedet for landslagsforberedelser, har TV 2-profilen, sammen med mange andre venner, brukt den siste uken på å støtte familien med alt de måtte trenge av hjelp – også til planleggingen av begravelsen og minnestunden.

Foto: Privat / NTB

Torsdag er det en uke siden Finn var på vei til skolen. På vei over et fotgjengerfelt ble han påkjørt av et vogntog og døde.

Igjen står en familie i sjokk og sorg.

Finns far, Christopher, har han kjent i 20 år. De har jobbet sammen, spilt fotball i Start sammen og vært kompiser. Christopher Langeland har også vært styreleder og investor i Start.

Naturlig nok ble også barna bestevenner. Treerbanden besto av Finn, Mathisens sønn Svein og hans nevø Bernt.

Nå star bare to igjen.

– De hang sammen siden de ble født. De spilte utallige timer med fotball sammen og nå sitter man og mimrer og planlegger begravelsen og minnestunden til Finn. Det er jo helt fullstendig surrealistisk, sier Mathisen.

BESTEVENNER: Svein Mathisen (til venstre) og Finn Matre Langeland. Og fotballen de nesten alltid hadde med seg. Foto: Privat

Mathisen snakker med VG i samråd med familien til Finn. Fredag kommer hele Lund kirke i Kristiansand til å være fylt til randen av folk som ønsker å ta farvel.

Den tidligere Start-spilleren forteller om en enorm støtte og kjærlighet fra hele landet, og det setter familien til Finn ubeskrivelig stor pris på. Om fotballmiljøet har stått sammen i en vanskelig og tøff tid.

– Dagen det skjedde samlet mange seg på løkka for å snakke, klemme og grine. Da kom Christopher kjørende og samlet alle midt på banen. Så sier han at «nå blir det ikke mer fotball på Finn. Men dette var det beste stedet Finn visste å være». Så delte han ut Finns sekk til Svein og Finns ball til Bernt, sier Mathisen.

Jesper Mathisen

Forrige lørdag ble dødsfallet til Finn markert da Start spilte treningskamp på Sør Arena. Foreldrene til Finn var på plass på kampen og opplevde en enorm støtte.

– De har bestemt seg for at begravelsen skal være en fin og verdig avskjed med Finn. At det skal være i Finn sin ånd. Det blir selvfølgelig uendelig trist, men det kommer også til å bli en fin og verdig begravelse, sier Mathisen.

I slike stunder er det lett å tenke at fotball betyr ingenting som helst. Et barns død overskygger alt. Samtidig har fotballen vært viktig for familien, for Finn og naturligvis for Jesper Mathisen gjennom hele livet.

– På mange måter så betyr fotball og idrett så ufattelig mye. Finn var flink i fotball, håndball, golf og alpint. Det var fotballen han brukte aller mest tid på og hadde dette fantastiske samholdet med de jevnaldrende. At han blir revet bort på det viset i en alder av syv år er jo så trist som man får det. Det som gjør det enda tristere er jo alle de tingene vi hadde gledet oss til å gjøre sammen. Å dra på turneringer i Danmark, treningen neste tirsdag, løkka hver lørdag, sier Mathisen.

Derfor har den profilerte TV 2-eksperten en oppfordring til VGs lesere.

– Vi må skjerpe oss. Vi må slutte å bruke tid og krefter på ting som ikke har noe å si. Det gjelder alle, inkludert meg selv. Livet handler kun om en ting og det er disse nære tingene. Der var heldigvis familien til Finn utrolig flinke, og derfor fikk han et fantastisk fint liv i de nesten åtte årene han fikk, sier han.