Det meddeler han i en video publisert av klubben.

– Jeg forstår at det er et sjokk for veldig mange når man hører det, men jeg skal prøve å forklare, sier han.

– Det er fordi, hvordan skal jeg si det, jeg holder på å gå tom for energi. Jeg har ikke noe problem med å si det nå, for jeg har visst det i en lengre periode at jeg måtte annonsere det på et tidspunkt. Jeg vet at jeg ikke kan gjøre jobben igjen og igjen, sier han.

Foto: PAUL CHILDS / Reuters / NTB

Klopp kommer også med en melding til supporterne i videoen.

– Etter all tiden vi har hatt sammen, og alle tingene vi har vært igjennom sammen, har respekten for dere vokst. Kjærlighet vokste og det minste jeg skylder dere er å fortelle sannheten, og dette er sannheten, avslutter han videoen med.

Jürgen Klopp tok over Liverpool i 2015.

I 2020 brøt han den 30 år lange seriemesterskapstørken da Liverpool vant Premier League for første gang.

Liverpool vant Champions League i 2019. I tillegg har klubben tapt to finaler, henholdsvis i 2018 og 2022.

Klopp har også vunnet FA-cupen, ligacupen og klubb-VM i løpet av sin periode som Liverpool-manager.

Onsdag kveld ledet han Liverpool til finale i ligacupen etter at Fulham ble slått 3–2 sammenlagt.

Tidligere denne uken hyllet han «Svennis»: