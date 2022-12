«Trollmannen» Gonçalo Ramos fikk Ronaldo-støtte: – Prøver alltid å hjelpe

DOHA (VG) (Portugal-Sveits 6–1) Fotografene på svære Lusail Stadium sto tett inntil den portugisiske benken og rettet linsene mot Cristiano Ronaldo (37) under nasjonalsangen. De skulle snart få erfare at det finnes et liv etter «CR7».