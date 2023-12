Det forteller landslagsprofilen i intervju med VG og NTB bare noen minutter etter den dramatiske semifinalen mot Danmark.

– Det var en rar følelse under kneskålen. Jeg klarer ikke helt å vite hva det var, sier Herrem om øyeblikket hun merket at det gjorde vondt foran, under kneet.

Dermed kan hun i verste fall gå glipp av søndagens VM-finale.

– Jeg må kjenne hvordan det er. Hvis det er et slag, må jeg bare gjøre alt for å bli klar til søndag. Men jeg må finne ut av det først.

Etter å ha undersøkt 37-åringen, tror Norges landslagslege at Herrem rekker finalen.

– Jeg snakket akkurat med Camilla. Hun fikk seg en ordentlig smell. Det er sjekket. Det virker greit. Jeg er ikke bekymret, sier landslagslege Aina Emaus til VG.

– Hva med finalen på søndagen, går det?

– Ja, det tror jeg. Slik det er per nå, har hun fått seg en ordentlig smell i kneet. Hun gikk ut og fikk på kompresjon. Nå virker det greit. Det er alt jeg kan si. Vi må undersøke mer, men det virker absolutt greit. Så må vi undersøke mer.

Herrem, som er en av norgeshistoriens mest meritterte landslagsspillere, kunne glede seg over en ny VM-finale da Henny Reistad scoret det avgjørende målet i matchens aller siste sekund.

– Kampen er helt sinnssyk. Mye av det vi blir enige om på forhånd, klarer vi ikke å få til. I andre omgang klarer vi det. I pausen sa vi at vi måtte ha ett mål om gangen og roe ned. Det har mye med rutinen å gjøre, sier Herrem.

– Hvorfor lykkes dere igjen?

– Vi er mange spillere som har vært i situasjonen før, så har vi Henny som imponerer stort. Å score 15 mål i en semifinale, det tror jeg aldri jeg har vært med på før. Det er helt vilt.

Norge møter vinneren av semifinalen mellom Sverige og Frankrike i søndagens VM-finale.