Til VG sier Lægreid at uhellet skjedde under forberedelser til sprinten i Lenzerheide i Sveits på fredag.

26-åringen fikk utdelt ammunisjon på hotellet og ikke i bua på stadion som er vanlig prosedyre. Grunnen er at det skal ha vært lettere å gå rett til stadion fra hotellet enn via bua.

– Jeg pleier å tørrtrene og det falt meg ikke inn at magasinet var ladd. Jeg siktet mot en puff som sto mot veggen og puffen fikk et skuddhull. Det skal ikke skje, og man skal behandle alle våpen som de er ladd, sier Lægreid til VG.

– Jeg ble hentet av politiet i 20-tiden i går. De måtte behandle det som en sak. De trodde ikke det kom til å få større konsekvenser enn at jeg må betale en form for erstatning for puffen.

Lægreid sier til VG at det lørdag og søndag har blitt utdelt ammunisjon etter vanlig prosedyre - nemlig i bua på stadion.

– Det er utrolig kjipt når noe sånt skjer. Det skal ikkje skje. Jeg må bare beklage til hele laget og hotelleier. Det er en glipp, sier Lægreid til VG.

– Det er sånne ting vi frykter og det skjer heldigvis svært sjeldent. Det kan få alvorlige konsekvenser og en gang er én for mye. Vi skal gjennomgå rutinene våre, sier sportssjef Per Arne Botnan.

NRK omtalte saken først.

BEKLAGER: Holm Lægreid beklager til hele skiskytterfamilien etter hendelsen i Lenzerheide. Her avbildet under sesongåpningen på Sjusjøen i november. Foto: Geir Olsen / NTB

Botnan forklarer at magasinbytte er en del av drillen skiskytterne terper på. Derfor kan ikke skiskytterne tørrtrene uten magasin i våpen.

– Siegfried Mazet (skytetrener på landslaget, journ.anm.) har vært med i over 20 år, og dette har skjedd tre ganger. Så vi er ganske flinke. Vi skal alltid sjekke at magasinet og kammeret er tomt før vi tørrtrener. Dette er en påminnelse. Magasinbytte er en del av drillen og jeg tror det er viktigere ting å passe på, sier Botnan.

Lægreid har fått seg en lærepenge og kommer ikke til å tørrtrene med magasinet i våpenet fremover.

– Dette var en viktig påminner. Selv jeg kan gjøre feil, så det blir et nytt grep fremover.

Nå drar Lægreid hjem tidligere fra Lenzerheide enn planlagt. Dette var siste rennhelg før jul.

– Jeg har fått returbillett så jeg kan reise hjem sammen med jentene. Jeg skal komme meg hjem og prøve å legge dette bak meg. Jeg kan ikke grave meg ned. Det er kjipt å ikke få starte i dag, men det er en korrekt avgjørelse fra IBU, oppsummerer Lægreid til VG.

Lægreid ble nummer tre på gårsdagens jaktstart, bak vinner Johannes Thingnes Bø og Endre Strømsheim.