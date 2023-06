Grusomt krasj under Sveits rundt: Syklist gjenopplivet

Den sveitsiske syklisten Gino Mäder er gjenopplivet og fraktet til sykehus i luftambulanse etter et stygt fall under Sveits rundt. 26-åringen ble funnet «bevegelsesløs» i et vann etter ulykken.