Det bekrefter Iversen selv overfor Bodu.nu. Han går nå tilbake til jobben som kretsleder for NFF Nordland.

– Det stemmer. Jeg returnerer som planlagt på nyåret etter endt permisjon, skriver Iversen i en tekstmelding til nettstedet.

Gro Tvedt Andersen, direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt i NFF, skriver imidlertid følgende i en tekstmelding til VG om Iversens kontrakt:

«Øyvind hadde en kontrakt i Europatoppen som strakk seg til 2026, men hadde bare ett års permisjon fra jobben som daglig leder i NFF Nordland. En jobb han har valgt å gå tilbake til».

Norsk Toppfotball, Norges Fotballforbund og Toppfotball Kvinner har satt av 187 millioner kroner til prosjektet «Europatoppen», over en periode på seks år.

Men VG avslørte i høst hvordan Iversen hadde brukt 53.000 kroner på VIP-billetter på Old Trafford. VG vet også at ansatte i «Europatoppen» har reagert på den generelle pengebruken internt.

Samtidig har en klubb som Vålerenga gitt uttrykk for at de ikke er fornøyd med det Europatoppen har tilbudt dem.

IKKE TILGJENGELIG Generalsekretær i Norges Fotballforbund, Karl-Petter Løken. Foto: Emilie Holtet / NTB

Kommunikasjonssjef i NFF, Yngve Haavik, skriver i en tekstmelding at VG «får nøye seg med» en kort pressemelding lagt ut på forbundets nettsider i anledning at Iversen gir seg.

Han opplyser at generalsekretær Karl-Petter Løken er på vei til Sveits og ikke er tilgjengelig.

Haavik og Løken har fått spørsmål om forbundet ikke føler for å være tilgjengelig for spørsmål på en dag der lederen for et hardt kritisert storprosjekt verdt flere titalls millioner kroner i året gir seg. Det har ingen av dem svart på ennå.

VG er også kjent med at sentrale krefter har jobbet for å endre organiseringen i Europatoppen i etterkant av høstens mediesaker. Dette arbeidet pågår etter det VG forstår fortsatt.

Til dette svarer Iversen selv overfor VG:

«Det er helt rett at det pågår diskusjoner rundt innretningen på Europatoppen og at disse enda ikke er landet. Disse diskusjonene startet lenge før mediesakene. Det er en ærlig sak at videre organisering fortsatt er uavklart», skriver han i en tekstmelding.

Da VG spør om han enten har følt et press for å gi seg, eller om han har blitt bedt om å gi seg, svarer han slik:

«Tvert imot. Jeg hadde flere år igjen på avtalen med Europatoppen og opplever at styringsgruppen sier de skulle ønske beslutningen annerledes, men at de forstår den fra mitt ståsted. Så nei, jeg har ikke kjent på noe press».

PÅ TUR: Her er de åtte ansatte i Europatoppen på Old Trafford i oktober.

I pressemeldingen fra Norges Fotballforbund takker generalsekretær Løken Iversen for innsatsen og leveransene.

NFF-toppen sier kunnskap og kunnskapsdeling kommer til å forbli et viktig grunnlag for at norsk fotball skal nå sine mål internasjonalt. Løken skriver at Europatoppens styringsgruppe er enige om å fortsette satsingen på innsikt, kompetanse og synergier.

– Så er det naturlig at det blir noen endringer og justeringer på et nytt prosjekt som Europatoppen. Dette evalueringsarbeidet er vi godt i gang med, sier Løken.

De ansatte i Europatoppen har bodd på ulike steder i Norge, og blitt flydd inn til samling én gang i måneden.

Prosjektet brukte 1,2 millioner kroner på tre reiser tidligere i år, til henholdsvis New Zealand, Romania og England.

Samtlige åtte ansatte reiste til VM i New Zealand, der de var i 11 dager. Øyvind Iversen har uttalt at de analyserte kamper på både hotellrommet og på stadion, men NFF har ikke besvart VGs spørsmål om hvilke kamper de analyserte fra tribuneplass.

Hege Jørgensen i Toppfotball Kvinner har i et intervju med VG sagt at de vil gå grundig inn i hvordan pengene i prosjektet blir brukt.