– De vil jo trene så mye som mulig, men vi er 40 jenter som ofte må trene på en halv syverbane. Vi merker at mange forlater klubben tidligere enn vi hadde ønsket, forteller Kløvstad til VG.

– Hvordan er det å prøve å lede 40 jenter på en halv syverbane?

– Vi får ikke trent som et lag. Det blir mye stillestående. Jentene får ikke den aktiviteten de trenger. Vi får ikke bygget det laget vi vil.

Med rundt 90 lag og bare én fullskala elleverbane i tillegg til noen mindre treningsflater, sliter Oppsal med banekapasiteten.

– Vi er et team med meg og syv frivillige foreldretrenere som har fulgt jentene hele livet. Det er skikkelig trist, for de har et hjerte som brenner for Oppsal og ønsker at jentene skal være her lengst mulig. Det er lettere å slutte når jentene ikke får mulighetene de har lyst på i fotballen, forklarer Kløvstad.

BEKYMRET: Camilla Kløvstad og daglig leder Jørgen Grydeland avbildet på klubbens eneste elleverbane.

Ifølge politiet er Østensjø bydelen i Oslo med størst økning i kriminalitet blant unge i alderen 10 til 17 år, nylig skrevet om av Aftenposten.

21 år gamle Kløvstad er oppvokst på den andre siden av Godliaskogen, like ved Trasopp idrettspark. Hun vet ikke hva hun hadde gjort uten fotballtilbudet i oppveksten.

Nå er hun bekymret for konsekvensene anleggskrisen i Oslo har for barna i området. Hennes lag består av jenter i alderen 14 til 16 år.

SNAKKER OM FORHOLDENE: Camilla Kløvstad og Jørgen Grydeland mener idretten er et uvurderlig aktivitetstilbud for unge i området.

Daglig leder Jørgen Grydeland (34) har tidligere fortalt VG at Oppsal i utgangspunktet ikke har plass til nye barn i klubben.

– Som trener ønsker jeg å løfte folk ut av gjengmiljøet som har vært her. Jeg vil at de skal få et fritidstilbud med erfaringer og venner som de kan ta med seg resten av livet, som jeg har fått. Det er ikke sikkert at du møter de vennene på skolen. Her har man felles interesser og et ønske om å være i aktivitet, mener Kløvstad.

Daglig leder Grydeland betegner fritidstilbudet i området som begrenset.

– Det er 50.000 innbyggere i Østensjø bydel. Det er som en medium stor norsk by. Så har du én fritidsklubb som er åpen én gang i uken seks måneder i året? Det som foregår av aktivitet i dette lokalmiljøet foregår enten her ute eller inne i Oppsal Arena med håndball, innebandy og så videre, sier Oppsal-sjefen.

FORTELLER OM DRØMMEN: Camilla Kløvstad vet hva hun ønsker for jentene sine.

Kløvstad begynner å smile da VG spør hva ville det betydd hvis hun kunne tilbudt en halv elleverbane, eller en hel, til jentene på laget.

– He-he. Det hadde vært drømmen! Å få trene på en hel elleverbane? Vi får jo aldri det. Men det eneste jentene ønsker, er å spille fotball. Og de vil spille på en full bane i sitt nærmiljø hvor de slipper å flytte fra vennene sine og hvor de kan ha den trygge følelsen av å være hjemme.

– Hva tenker du om at byrådet i Oslo ikke har bevilget noen penger til fotballbaner for 2024?

– Som trener og spiller synes jeg det er håpløst. Å ikke få noen midler vil gjøre at vi mister mye av idretten her. Som ung kan du heller ikke bare dra til motsatt side av byen for å trene.

