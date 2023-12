– Kane ville jo faktisk til United, men nå er han glad han slipper unna dette kaoset. Han ser hva slags rot klubben er, sier The Mirrors journalist David McDonnell til VG – etter det som for United ble en blytung siste gruppespillkamp i Champions League.

McDonnell fulgte overgangsspekulasjonene rundt den engelske målmaskinen tett sist sommer.

Det er allerede kjent at Manchester United ville kjøpe ham, han var angivelig manager Erik ten Hags førstevalg, men klubben trakk seg da de mente prislappen for den daværende Tottenham-spilleren totalt sett ble for høy.

GLISTE ETTER SEIER: Harry Kane (nummer to fra venstre), her smamen med TV-ekspert Rio Ferdinand og lagkompis Leroy Sané. Foto: Martin Rickett / Pa Photos / NTB

Fra Manchester har ten Hag i stedet sett Kane herje for Bayern München. 30-åringen har notert seg for 30 målpoeng på 20 kamper i alle turneringer. En målgivende kom mot nettopp United tirsdag.

– Det så annerledes ut for United sist sesong. Men alt det er borte. Kane tenker han er glad han slapp unna, gjentar McDonnell.

Bayern München er videre i Champions League som gruppevinner. United endte desidert sist - bak lag som FC København og Galatasaray. Fire poeng på seks kamper er det svakeste United har levert noen gang i turneringen. 15 baklengsmål er verstenotering for en Premier League-klubb i gruppespillet.

Det er også første gang på 18 år er United slått ut av alt av europeiske turneringer før jul.

Nettopp kvaliteten på spillerne - eller mangelen på det - ble et av de store temaene etter tirsdagens kamp.

Bayern-manager Thomas Tuchel påpeker på sin pressekonferanse etter kampen at få forventet at en så stor klubb skulle ende på sisteplass i gruppen.

– Men han (ten Hag) har mange nøkkelspillere ute til en viktig kamp. Det kan du se. De mangler personlighet, kvalitet og bredde for å endre kampen fra benken. Det er nok ingen enkel periode for dem, men jeg er ganske sikker på at han vet hva han skal gjøre rundt neste sving, sier Tuchel.

GRUPPEVINNER: Thomas Tuchel og hans Bayern München vant mot Erik ten Hags Manchester United på Old Trafford tirsdag. Foto: CARL RECINE / Reuters / NTB

Ten Hag fikk spørsmål om hva han ville gjort annerledes, dersom han fikk startet Champions League-gruppespillet på nytt i morgen.

– Vi mister spillere som er veldig avgjørende. Spillere som kan gjøre en forskjell. Det har vært tilfelle denne turneringen. Det er en grunn, men ingen unnskyldning. For selv om ikke alle er om bord, så må vi likevel vinne, for det er målene til United, sa han etter kampen.

Harry Maguire og Luke Shaw måtte gå skadet av banen tirsdag. I tillegg er flere andre profiler ute med skade.

McDonnell i The Mirror er ikke enig i den vurderingen.

– Du kan ikke peke på det og si at det er grunnen til at de ryker ut av Europa. Ja, spillere manglet på grunn av skader. Men hadde det gjort noen forskjell? Det tror jeg ikke, sier han – og begrunner det med at de skadde profilene enten har vært «forferdelige», «svake» eller «altfor ustabile» så langt denne sesongen.

– Jeg tror ten Hag tenker «hvor uflaks kan jeg ha». For den benken var syltynn. Det er ikke de unge spillernes skyld at de er der. Men ingen kunne endre kampen da de trengte en dytt, en gnist. Publikum fikk ingenting. Ett skudd på mål. Det viser at ting ikke er på stell i den klubben, sier McDonnell.