Det ble norsk trippelseier, og med Thomas Linnebo Mollestad på femteplass ble det en maktdemonstrasjon under vanskelige forhold.

– Planen var å starte rolig og så øke. Dette er veldig deilig, sa Holbæk, som slo hardt tilbake etter å ha havnet på den sure 4.-plassen på fellesstarten.

Sandvik ledet på alle passeringer inntil 7,3 kilometer, da Holbæk snek seg tre tideler foran. 1150 meter senere hadde Holbæk distansert Sandvik med 13,4 sekunder, men Mørk hadde tatt innpå ham og var bare 2,7 sekunder bak.

Fulgte planen

Holbæk gikk i mål med 19,9 sekund til gode på Sandvik, og han greide også å holde unna for Mørk, som gikk i mål til sølv 3,1 sekund bak ham.

– Vi hadde et møte i går der vi diskuterte løypa, og vi var enige om å åpne litt forsiktig og øke på 2. og 3. runde. Jeg føler at vi greide det ganske bra. Jeg er litt småmisfornøyd med at Mathias slo meg med tre sekunder, men jeg må være fornøyd med sølv likevel, sa Mørk.

Mørk var nede på 27.-plass ved første passering etter 700 meter, mens Holbæk var litt mindre forsiktig i åpningen. Han var på 4.-plass, 1,3 sekund bak Sandvik.

Kokt

– Vi hadde snakket om å åpne forsiktig, men jeg glemte det da jeg startet. Det ble et brutalt løp fra start til slutt. Jeg var «kokt» mot slutten og måtte bare prøve å komme til mål. Det var så vidt det gikk, sa Sandvik ærlig.

Han ledet ved 0,7, 1,85, 3,3, 4,0, 5,15 og 6,6 kilometer. På det meste var han 6,9 sekunder foran Holbæk, men rivalen tok innpå fra fire kilometer og økte raskt og brutalt da han først var forbi.

Mollestad hadde som planlagt en forsiktig start, men han tok seg opp i tetsjiktet mot slutten av løpet og endte 32,9 sekund bak vinneren. Han ble slått med 5,9 sekunder av tyske Jan-Friedrich Dörks, den eneste utlending som plasserte seg foran en nordmann i rennet.