– Den er streng. Spesielt med tanke på at Kane slapp unna i førsteomgang. Det er det ingen tvil om, sa TV 2-kommentator Øyvind Alsaker da Andy Robertson trasket av banen.

Skotten skulle virkelig havne i begivenhetenes sentrum. Før han ble utvist rakk han å sende Liverpool foran til 2–1. Det var en scoring som ble utlignet av Son Heung-min like etter.

Dermed endte det 2–2 mellom to «covid-pregede» lag, som tross omstendighetene leverte underholdning av ypperste klasse. Men bare uavgjort for Liverpool betyr at Manchester City øker luken på toppen av tabellen.

Avstanden er nå tre poeng.

Liverpool-manager Jürgen Klopp er helt klar på at dommer Paul Tierney var direkte avgjørende i kampen. Ikke bare mener han Harry Kane burde vært utvist, men han mener også at Liverpool ble snytt for straffe i førsteomgang.

– Det røde kortet til Robertson er greit. Det var en dum takling. Men Kanes takling er definitivt et rødt kort. «Robbo» brekker leggen om han har føttene på bakken, sier Klopp i et intervju vist på TV 2.

Etter kampen var Klopp undrende over Tierneys opptreden.

– Resultatet er greit, men disse situasjonene er helt avgjørende. Jeg vet ikke hva dommeren har mot meg, men han vil ikke snakke med meg. Jeg fikk et gult kort, men det må være lov å reagere, sier tyskeren.

PÅ SCORINGSLISTEN: Andy Robertson var både høyt og lavt. Foto: DAVID KLEIN / Reuters

Allerede før kampen kom kveldens første nedtur for gjestene fra Merseyside. Thiago Alcântara måtte stå over med en positiv covid-test, mens kaptein Jordan Henderson hadde blitt syk.

Fra før var Virgil van Dijk, Curtis Jones og Fabinho ute med covid.

Likevel var det Liverpool som kom best i gang. Men helt mot spillets gang, var det hjemmelaget som tok ledelsen. Harry Kane har vært iskald denne høsten. Men etter 13 minutter våknet han virkelig til live.

Først var han nære inne på fem meter, hvor skuddet hans ble blokkert. Minuttet etter fikk han et nytt forsøk mot et Liverpool-forsvar på halvdistanse.

Tanguy Ndombele spilte ballen inn mellom stopper og back. Plutselig var Kane alene med Alisson Becker i Liverpool-målet. 1–0 og høstens første scoring på Tottenham Hotspur Stadium var et faktum for Harry Kane.

FØRSTE LIGASCORING PÅ HJEMMEBANE: Harry Kane har vært iskald denne høsten. Mot Liverpool løsnet det. Foto: MATTHEW CHILDS / Reuters

Det ga hjemmelaget blod på tann. I minuttene etter fulgte en kanonade mot Liverpool-målet, men uten at Tottenham lykkes.

Så var de liljehvite heldige. Målscorer Kane tikket alle boksene for farefullt spill da han løftet knottene langt opp på leggen til Andy Robertson. Dommer Paul Tierney tok opp det gule kortet, men kunne fort forsvart å gi en annen farge.

VAR valgte ikke å gripe inn, og hjemmelaget kunne fortsette med elleve mann.

– 99 av 100 ganger hadde dette blitt rødt denne sesongen. Jeg tror det faktum at han er England-kaptein redder ham, mente Trevor Morley under TV 2s pausesending.

Hovedpersonen selv mener det var helt greit med det gule kortet.

– Det var en tøff takling, men jeg vant ballen. Mot tøffe lag skjer slike ting. Jeg vet ikke om det skulle vært rødt, men det føles ikke slik. Jeg har ikke sett den igjen, sier Kane selv om situasjonen i et intervju vist på TV 2.

HELDIG: De fleste har konkludert med at Harry Kane burde vært vist det røde kortet i førsteomgang. Foto: DAVID KLEIN / Reuters

Da halvtimen var spilt burde det stått 2–0 på tavla, men Alisson ville det annerledes.

I stedet var det i andre enden ballen skulle synge i nettet. Diogo Jota er ingen høyvokst spiss, men nok en gang var det med pannebrasken han skulle tegne seg på scoringslisten. Et silkemykt innlegg fra Robertson ble knallhardt ekspedert i mål.

1–1 til pause.

Begge lag hadde enorme muligheter det første kvarteret av andreomgang, men på utrolig vis sto det fremdeles 1–1 i det vi entret den siste halvtimen.

Så tok det skikkelig fyr. Først sendte Robertson Liverpool foran med pannebrasken til 2–1. Så svarte Tottenham ved Son Heung-min etter en kjempebrøler av Alisson Becker.

Men dramatikken var langt fra over.

Først ble Andy Robertson vist det gule kortet for en tøff takling på Emerson Royal. Så bestemte VAR seg for å gripe inn. Kampleder Tierney snudde dermed, og viste heller frem det røde kortet.

De siste minuttene ble dermed et slags stormløp mot Liverpool-målet. Likevel endte det med poengdeling.